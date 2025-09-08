Baidās no helikoptera? Kāpēc mežā apmaldījušies cilvēki slēpjas no glābējiem
Pēc Igaunijas Valsts policijas un robežapsardzes dienesta aviācijas vienības vadītāja Raina Jēvēra teiktā, ir bijuši gadījumi, kad mežā apmaldījušies cilvēki mēģinājuši paslēpties no meklēšanas helikoptera, baidoties, ka viņiem pašiem nāksies segt glābšanas operācijas izdevumus.
"Diemžēl šādas rīcības glābšanas darbus padara daudz ilgākus un dārgākus. Šeit mēs īpaši vēlamies uzsvērt: izdevumi, kas saistīti ar policiju un glābšanas operācijām, nekādā gadījumā nekrīt uz tiem, kuriem nepieciešama palīdzība - šos izdevumus sedz valsts," uzsver Rains Jēvērs.
Pēc viņa teiktā, šādās situācijās robežsardzes darbinieki un glābēji neskaita naudu - viņu uzdevums ir darīt visu, lai cilvēki droši varētu atgriezties mājās.
Kā skaidro Jēvērs, viena helikoptera lidojuma stunda glābšanas darbos ir atkarīga no daudziem faktoriem - piemēram, aprīkojuma, reisa mērķa, personāla izmaksām, lidojumu apjoma un infrastruktūras, raksta "Postimees.ee".
"Vidējās lidojuma stundas izmaksas helikopterim atsevišķi glābšanas darbiem nav aprēķinātas. Tomēr oficiāli aprēķini ir medicīniskajiem avioreisiem, kurus arī veic Policijas un robežapsardzes dienests. Pēc pašreizējām datiem viena šāda reisa stunda maksā aptuveni astoņus ar pusi tūkstošus eiro," dalās ar detaļām Jēvērs.
No 1. jūnija līdz 3. septembrim šogad Igaunijas aviācijas vienība 13 reizes devās meklēt un palīdzēt mežā apmaldījušos cilvēkus.