Robežsargi notver igauni, kurš pārvadājis nelegālos imigrantus kāzām izdekorētā "Porsche"
Trešdien, 3. septembrī, par valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadāšanu robežsargi Krāslavas novadā aizturēja vienu Igaunijas pilsoni, kurš centās bēgt no robežsargiem.
Robežsargi uz autoceļa V626 (Robežnieki-Geljutova-Veterovka) konstatēja kādu baltu "Porsche Cayenne" markas automašīnu, kuras šoferis ignorēja robežsargu likumīgu prasību apstāties un metās bēgt. Robežsargi ar ieslēgtām bākugunīm un speciālo skaņas signālu uzsāka pakaļdzīšanos.
Piesaistot Valsts policijas un Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes amatpersonas, konstatēta līdzīga baltas krāsas Volkswagen Toureg markas automašīna, kuras šoferis arī ignorēja amatpersonu likumīgu prasību apstāties un uzsāka bēgšanu. Abas automašīnas bija izrotātas ar sarkanām lentēm un kāzu dekorācijām.
Meklēšanas pasākumu rezultātā robežsargi Robežnieku pagastā konstatēja 14 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām. Veicot personu intervēšanu, noskaidrots, ka viņiem pakaļ bija atbraucis kāds vīrietis.
Pēc neilga laika robežsargi Robežnieku pagastā tīrumā konstatēja no ceļa nobraukušu un pamestu "Porsche Cayenne" markas automašīnu, bet Dagdas pagastā – autoceļa malā pamestu Volkswagen Toureg markas automašīnu. Savukārt, veicot meklēšanas pasākumus, robežsargi Krāslavas novadā aizturēja kādu Igaunijas pilsoni, kurš vadīja iepriekš minēto "Porsche Cayenne" markas automašīnu.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. 1 panta trešās daļas par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.
Tāpat Igaunijas pilsonis saukts pie administratīvās atbildības par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu.
14 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.