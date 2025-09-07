Noslēpumainā un ietekmīgā Melānija. ASV pirmā lēdija izmēģina jaunu pieeju?
Roboti jau cieši ieņēmuši vietu cilvēka dzīvē, un amerikāņu pienākums ir sagatavot savus bērnus līdzāspastāvēšanai ar mākslīgo intelektu. Ar šādu domu ceturtdien pie mākslīgā intelekta un izglītības darba grupas dalībniekiem vērsās Amerikas pirmā lēdija Melānija Trampa.
"Mūsu nākotne vairs nav zinātniskā fantastika," turpināja Melānija Trampa. "Šajā, vēl primitīvajā stadijā, mūsu pienākums ir izturēties pret mākslīgo intelektu kā pret saviem bērniem: atbalstīt, bet vienlaikus rūpīgi uzraudzīt un virzīt."
Šī darba grupas sanāksme Baltajā namā bija viens no nedaudzajiem publiskajiem pasākumiem, kuros piedalījusies pirmā lēdija. Kopš vīra atgriešanās Baltajā namā Melānija Trampa demonstrē, ka ir vienlaikus noslēpumaina un ietekmīga.
Bijusī modele, tagadējā ASV prezidenta sieva, dzimusi Slovēnijā pirms 55 gadiem.
Iepriekš viņu bieži dēvēja par noslēpumainu. Viņa daudz retāk nekā priekšgājējas - prezidentu sievas - parādījās sabiedrībā, uzstājās ar runām vai piedalījās dažādos pasākumos.
Pirmsvēlēšanu kampaņas laikā 2024. gadā viņa nereti uz ilgāku laiku pazuda no sabiedrības redzesloka, un laikraksti viens pēc otra publicēja rakstus ar virsrakstiem, piemēram, "Kur ir Melānija?" Arī tagad viņa reti redzama Baltajā namā - runā, ka lielāko daļu laika viņa pavada Ņujorkā un Floridā.
Tajā pašā laikā kopš Donalda Trampa atgriešanās prezidenta amatā šī gada janvārī, pēc dažu komentētāju domām, Melānija Trampa sākusi citādi - aktīvāk un mērķtiecīgāk - pievērsties pirmās lēdijas pienākumiem. Šie pienākumi gan kopumā ir ļoti nenoteikti un mainās līdz ar katru jaunu prezidentu un viņa dzīvesbiedri.
Bērni, mākslīgais intelekts un "pornoatriebība"
Šobrīd Melānija pievērš lielu uzmanību bērnu jautājumiem, turpinot darbu, ko uzsāka iniciatīvas "Esi labākais" ietvaros Donalda Trampa pirmā prezidentūras termiņa laikā. Tā bija programma cīņai pret kiberbullingu un narkotiku atkarību.
Papildus tam viņa aktīvi iesaistās jautājumos, kas saistīti ar mākslīgo intelektu, kā arī ir spēlējusi nozīmīgu lomu likuma "Take It Down Act" pieņemšanā.
Šis likums paredz kriminālatbildību par reālu vai ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerētu intīmu attēlu publicēšanu internetā bez attēlotās personas piekrišanas.
Likumu atbalstīja abu partiju pārstāvji Kongresā, kas ir reta vienprātība šī brīža sašķeltajā Amerikas politiskajā vidē. Melānija Trampa kļuva par pirmo pirmo lēdiju ASV vēsturē, kas šo likumu publiski parakstīja kopā ar savu vīru.
Profesore Ejnava Rabinoviča-Foksa, ASV pirmo lēdiju vēstures speciāliste, norāda, ka prezidentu dzīvesbiedres nereti pievērsušās bērnu un jauniešu tēmām, taču Melānijas Trampas pieeja esot bijusi atšķirīga.
"Pirmās lēdijas bieži koncentrējas uz tēmām, kuras tiek uzskatītas par "sievietēm raksturīgām" - piemēram, bērnu izglītību," BBC sacīja profesore Rabinoviča-Foksa.
"Melānijas gadījumā neparasts ir tieši viņas skatījums. Viņa pieiet tam nevis no mātišķās vai sievišķās puses, bet drīzāk no biznesa skatpunkta," turpināja viņa.
Piemēram, likumā "Take It Down Act", kā norāda profesore, uzsvars likts uz sankcijām pret platformām, kurās tiek publicēts tā sauktais "pornoatriebības" saturs: tagad šīm platformām 48 stundu laikā ir obligāti jānoņem šāda veida materiāli, pretējā gadījumā tām draud sods.
Ceturtdien notikušais pasākums Baltajā namā bija veltīts izglītības tēmai - taču Melāniju tajā neapjoza bērni, bet gan valdības pārstāvji, administrācijas amatpersonas un lielo uzņēmumu, piemēram, IBM un "Google", pārstāvji.
Vēstule Putinam
Šī gada jūlijā Donalds Tramps žurnālistiem garāmejot pieminēja, ka ar sievu pārrunā savas sarunas ar Vladimiru Putinu, un, pēc Trampa vārdiem spriežot, Melānija skeptiski vērtē mēģinājumus panākt mieru ar Putinu.
Savukārt augustā Melānija Trampa caur savu vīru nodeva vēstuli Krievijas prezidentam, kurā aicināja viņu aizsargāt bērnus kaujas zonās.
Šis pirmās lēdijas mēģinājums iesaistīties ārpolitikā - īpaši uzsverot bērnu likteņus - nepalika nepamanīts. Vēlāk viņai vēstules nosūtīja Ukrainas un Turcijas prezidentu sievas - Olena Zelenska un Emīne Erdogana.
Arī iepriekšējās ASV pirmās lēdijas ir piedalījušās valsts ārpolitikas veidošanā. Piemēram, Nensija Reigana sarakstījās ar Raisu Gorbačovu.
Tas, ka Melānija Trampa uzrakstīja vēstuli Putinam, parāda - lai arī viņa sabiedrībā parādās retāk nekā viņas priekšgājējas, viņa tomēr vēlas iesaistīties tajos jautājumos, kas viņu patiesi interesē.