Tramps Aizsardzības ministriju pārdēvēs par Kara ministriju
ASV prezidents Donalds Tramps Aizsardzības ministriju pārdēvēs par Kara ministriju, ceturtdien pavēstīja Baltais nams, norādot, ka nosaukuma maiņa radīs spēcīgāku tēlu.
Lai gan ministrijas oficiālais nosaukums ir noteikts ar likumu, Tramps ar izildrīkojumu atļaus savai administrācijai izmantot jauno apzīmējumu kā "sekundāru nosaukumu", teikts Baltā nama dokumentā.
Aizsardzības amatpersonām ir atļauts lietot "sekundāros nosaukumus, piemēram, "kara ministrs", (..) oficiālajā sarakstē, publiskajos paziņojumos, ceremoniālos kontekstos", teikts dokumentā.
Nav uzreiz skaidrs, kad Tramps plāno parakstīt rīkojumu, bet prezidenta piektdienas publiskais grafiks liecina, ka pēcpusdienā viņš parakstīs izpildrīkojumus, kā arī nāks klajā ar paziņojumu Ovālajā kabinetā.
Kara ministrija, kas tika izveidota ASV neatkarības pirmsākumos, vēsturiski pārraudzīja ASV sauszemes spēkus.
Pēc Otrā pasaules kara, veicot valdības reorganizāciju, tā kopā ar ASV Jūras un Gaisa spēkiem tika iekļauta vienotā Nacionālajā militārajā iestādē, kas 1949.gadā tika pārdēvēta par Aizsardzības ministriju.