Tramps sola drīz runāt ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka drīzumā runās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
"Es runāšu, jā," Tramps, Baltajā namā tiekoties ar IT nozares vadītājiem, atbildēja žurnālistam uz jautājumu, vai viņš tuvākajā laikā runās ar Krievijas līderi.
"Mums ir ļoti labs dialogs," viņš piebilda.
ASV prezidents arī atkārtoja iepriekš pausto apgalvojumu, ka viņam īsā laikā esot izdevies izbeigt vairākus karus, tomēr Krievijas karš pret Ukrainu, ko viņš vēlēšanu kampaņas gaitā solīja apturēt 24 stundu laikā, izrādījies sarežģīts uzdevums.
"Šis uzdevums [Krievijas-Ukrainas kara izbeigšana] izrādījās grūtāks, bet mēs to atrisināsim. Mēs to atrisināsim," pauda Tramps.
ASV prezidentam ceturtdien bija telefonsaruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem. Tā notika pēc samita Parīzē, kura mērķis bija nostiprināt plānus par drošības garantijām Ukrainai.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs piektdien sacīja, ka sarunas ar Trampu "var tikt organizētas ļoti ātri, ja tas būs nepieciešams".