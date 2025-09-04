Dāņu atmīnētāji steigšus pamet krievu raķešuzbrukuma vietu
Pasaulē
Vakar 23:59
Krievu okupanti Ukrainas ziemeļos ar "Iskander" raķeti nogalina divus Dānijas palīdzības organizācijas atmīnētājus
Krievijas raķetes triecienā Ukrainas Čerņihivas apgabalā ceturtdien nogalināti divi atmīnētāji no dāņu palīdzības organizācijas, paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čauss. Vēl trīs cilvēki uzbrukumā tika ievainoti.
The Russian MoD have proudly released footage of them striking a group of Danish humanitarians working to remove unexploded ordnance from Ukraine. Utterly, utterly shameless. pic.twitter.com/Knst873fue— Kyle Glen (@KyleJGlen) September 4, 2025
"Krievi tīšām uzbruka Dānijas Bēgļu padomes atmīnēšanas misijas darbiniekiem (..), zināms, ka nogalināti divi cilvēki," sociālajos tīklos paziņoja Čauss.
Atmīnētāji strādāja teritorijā, ko iepriekš bija okupējuši krievi.
"Vispirms krievi apbēra apgabalu ar sprāgstvielām un mīnām. Tagad viņi nogalina cilvēkus, civiliedzīvotājus, kuri riskē ar dzīvību, lai attīrītu mūsu zemi," piebilda Čauss.