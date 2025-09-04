Baltijas jūras reģionā sākušās militārās mācības "Quadriga", kur trenēsies karavīru un kara tehnikas pārvietošanā uz Lietuvu
Vācijas vadībā Baltijas jūras reģionā ceturtdien sākušās militārās mācības "Quadriga", kurās tiks praktizēta karavīru un kara tehnikas pārvietošana uz Lietuvu. Vācijas militārā vadība kopā ar Baltijas valstu vēstniekiem un militārpersonām no citām valstīm Rostokā klātienē vēroja, kā no ostas izbrauc prāmis ar kara tehniku, kas devās uz Klaipēdu.
Prāmi pavadīja policija, korvete, mīnu traleris un helikopters. Militārie eksperti arī demonstrēja bezpilota lidaparātu pārtveršanu gaisā un uz ūdens, un virs ostas pārlidoja lidmašīnas "Eurofighter".
Mācībās "Quadriga" piedalās vairāk nekā 8000 militārpersonu no 14 valstīm. Manevros piedalās visas NATO valstis Baltijas jūras piekrastē, kā arī ASV, Lielbritānija, Francija un Kanāda.
Vācijas bruņotie spēki atklāja, ka manevros tiks izmantoti 40 kuģi, 20 lidmašīnas un vairāk nekā 1800 transporta līdzekļu.
Vācijas bruņoto spēku ģenerālinspektors Karstens Breiers norādīja, ka "šodien mēs redzam, ko konkrēti nozīmē tas, ka Vācija uzņemas starptautisku atbildību" un darbojas kā "uzticams NATO apgādes centrs". "Gandrīz visi piegādes ceļi uz austrumu flangu ved caur Vāciju," viņš piebilda.
Plānots, ka "Quadriga" ilgs vairākas nedēļas.
Breiers nedēļas sākumā uzsvēra, ka Vācija vēlas draudu atturēšanu, nevis eskalāciju. Viņš brīdināja, ka Maskava varētu izmantot Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības "Zapad-2025", kas norisināsies no 12.septembra līdz 16.septembrim, lai vairotu nedrošību.