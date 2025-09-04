Pasaulē
Šodien 18:03
Berlīnē automašīna ietriecas pūlī, traumēto skaitā vairāki bērni
Vācijas galvaspilsētā gājējos ceturtdien ietriecies automobilis, ievainojot vairākus cilvēkus, ziņo policija. Saskaņā ar sākotnējām ziņām Berlīnes Vedinges rajonā automašīna uzbraukusi uz trotuāra un ietriekusies pūlī.
Ātrās palīdzības dienesta pārstāvis pavēstīja, ka vieglus ievainojumus guvuši trīs bērni, bet pieaugušais, kas tos pavadīja, ir smagi cietis. Kopumā pirmā palīdzība sniegta 19 cilvēkiem.
20 gadus vecais autovadītājs, kas atradies apreibinošu vielu ietekmē, ir aizturēts. Tiek ziņots, ka pie stūres esošais vīrietis ignorējis sarkanās gaismas signālu.
Laikraksts "Bild" vēsta, ka auto pagriezienā ietriecies septiņu līdz astoņu gadu vecu bērnu grupā. Cietušie bērni nogādāti slimnīcā.