Zemestrīcē ievainojumus guvis puisītis.
Pasaulē
Šodien 16:48
Afganistānā zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedzis 2200
Afganistānas austrumos notikušajā spēcīgajā zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedzis 2200, ceturtdien pavēstīja talibu valdības preses pārstāvis Hamdullahs Fitrats.
Kā jau ziņots, svētdienas naktī Afganistānas austrumus satricināja sešu magnitūdu zemestrīce, izraisot plašus postījumus. Visvairāk cilvēku gājis bojā Konaras provincē.
Cietušo meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās, norādīja Fitrats.
Šī bija trešā zemestrīce, kas satricinājusi Afganistānu kopš talibu atgriešanās pie varas 2021.gadā.