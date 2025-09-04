Afganistānā zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedzis 2200
foto: AP/Scanpix
Zemestrīcē ievainojumus guvis puisītis.
Afganistānā zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedzis 2200

Marianna Ozola

Jauns.lv / LETA

Afganistānas austrumos notikušajā spēcīgajā zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedzis 2200, ceturtdien pavēstīja talibu valdības preses pārstāvis Hamdullahs Fitrats.

Kā jau ziņots, svētdienas naktī Afganistānas austrumus satricināja sešu magnitūdu zemestrīce, izraisot plašus postījumus. Visvairāk cilvēku gājis bojā Konaras provincē.

Cietušo meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās, norādīja Fitrats.

Šī bija trešā zemestrīce, kas satricinājusi Afganistānu kopš talibu atgriešanās pie varas 2021.gadā.

