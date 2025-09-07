Nesalaužamās: piecas sievietes, kuras izvēlējās bīstamas profesijas
Neparasti dzīvesstāsti, kuros drosme, zinātkāre un pārliecība sastopas ar ekstremāliem izaicinājumiem – stāšanos pretī teroristiem, ekspedīcijām okeāna dzelmē, nāvējošiem kaskadieru trikiem un izmeklēšanām melnajā tirgū –, salauž sabiedrības priekšstatus par to, kas ir vai nav sievietes spēkos, vēsta kanāls “National Geographic”.
Pasaules Ekonomikas foruma (WEF) dati liecina, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas gan augsta riska profesijās, gan vadošajos amatos. 2024. gada ziņojumā norādīts, ka tikai 32 % vadošo amatu pasaulē ieņem sievietes, bet dažādās nestandarta profesijās – piemēram, inženierzinātnēs, glābšanas dienestos vai bruņotajos spēkos – viņu īpatsvars bieži vien nesasniedz pat 20 %.
Tomēr situācija pakāpeniski mainās: sievietes arvien aktīvāk izvēlas jomas, kas tradicionāli uzskatītas par “vīrišķīgām”, un pierāda savas spējas ne vien izturēt ekstrēmus apstākļus un fizisku slodzi, bet arī būt par līderēm. Viņas pārkāpj robežas ne tikai simboliski, bet arī praktiski – vadot valstis, organizācijas un komandas situācijās, kurās lēmumi var maksāt ļoti dārgi, dažkārt pat dzīvību.
Kanāls “National Geographic” apkopojis piecu ievērojamu un drosmīgu sieviešu dzīvesstāstus, kas iedvesmo, iedrošina un atgādina, ka spēks nav atkarīgs no dzimuma, bet gan no pārliecības, mērķtiecības un neatlaidības.
Par globālo kanālu “National Geographic”
“National Geographic” ir pieejams 440 miljoniem mājsaimniecību 171 pasaules valstī 45 valodās. NG kopā ar “Nat Geo Wild”, “Nat Geo People” un “Nat Geo Mundo” veido kanālu grupu “The National Geographic” – tie ir daļa no “National Geographic Partners”, kas ir kopuzņēmums starp “The Walt Disney Company” un “National Geographic Society”. Sociālās saziņas vietnē “Facebook” vien NG ir vairāk nekā 63 miljoni sociālo mediju fanu. Latvijā NG ar subtitriem latviešu un krievu valodā ir pieejams “BITE Latvija”, “Elektrons&K”, “Elektrons S”, “Go3 Baltic” Latvijas filiāles, “Megogo”, “Namsaimnieks”, “Netvision”, “Telenet” un “Tet” televīzijas abonentiem.