Francija sit pa kabatu: "Google" un "Shein" piemēroti rekordlieli naudassodi
Francijas datu aizsardzības aģentūra CNIL trešdien piemērojusi rekordlielus naudassodus ASV tehnoloģiju uzņēmumam "Google" un Ķīnas tiešsaistes modes preču mazumtirgotājam "Shein" par pārkāpumiem saistībā ar sīkdatnēm.
CNIL noteikusi, ka "Shein" jāmaksā 150 miljonu eiro naudassods, bet "Google" – 325 miljoni eiro, tādējādi šie ir divi visu laiku lielākie naudassodi, kādus noteikusi Francijas datu aizsardzības aģentūra.
Aģentūra konstatējusi, ka abi uzņēmumi nav nodrošinājuši lietotāju brīvu un apzinātu piekrišanu pirms reklāmas sīkdatņu izvietošanas viņu pārlūkprogrammās. Uzņēmumi šo lēmumu vēl var pārsūdzēt.
CNIL norāda, ka "Shein" uzkrājis milzīgu datu apjomu no sīkdatnēm, ko uzņēmums bija izvietojis aptuveni 12 miljonu lietotāju datoros Francijā.
"Shein" nebija nodrošinājis lietotāju piekrišanu vai pienācīgi viņus neinformējis, kā arī nepiedāvāja atbilstošas iespējas atsaukt piekrišanu, skaidro aģentūra. Kopš izmeklēšanas sākuma "Shein" atjauninājis savas sistēmas, lai ievērotu CNIL prasības.
Tikmēr "Google" ieviesis tā dēvēto sīkdatņu sienu, kad tiek izveidots "Google konts", kas pieprasa, lai lietotāji pirms turpināšanas piekristu izsekošanas programmatūras izmantošanai.
Lai gan šāda rīcība nav nelikumīga, tās sekas lietotājiem netika pietiekami izskaidrotas, tāpēc viņi nevarēja sniegt apzinātu piekrišanu, uzsver CNIL.
Trešdien "Google" noteiktais naudassods ir jau trešais, ko CNIL piemērojusi uzņēmumam saistībā ar sīkdatnēm. 2020. gadā "Google" par šiem pārkāpumiem samaksāja 100 miljonus eiro, bet 2021. gadā – 150 miljonus eiro.