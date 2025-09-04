Tramps: "Mēs pat neesam domājuši par karavīru izvešanu no Polijas"
ASV karavīri arī turpmāk būs stacionēti Polijā, un viņu skaits pat varētu pieaugt, trešdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Mēs pat neesam domājuši par karavīru izvešanu no Polijas," Tramps sacīja Polijas jaunā prezidenta Karola Navrocka pirmās vizītes laikā Baltajā namā.
Tramps sacīja, ka ir tikušas apsvērtas ASV karavīru izvešanas no citām valstīm, bet ASV "palīdzēs Polijai aizstāvēties". Kopš Trampa otrās prezidentūras sākuma Eiropā ir bijušas bažas par ASV karavīru iespējamu izvešanu.
Navrockis atbildēja, ka šī ir pirmā reize 20. un 21. gadsimta laikā, ka poļi priecājas par ārvalstu karavīru klātbūtni viņu valstī. Tā ir zīme pasaulei un sevišķi Krievijai, ka ASV un Polija ir kopā, sacīja Navrockis.
Lielākā daļa ASV karavīru Polijā regulāri rotē starp dažādām ASV militārajām bāzēm. Poznaņas pilsētā ir arī neliels pastāvīgs garnizons, kas nodrošina infrastruktūras atbalstu visiem Polijā stacionētajiem ASV karavīriem. Polijas vadība ir ilgi gaidījusi uz lielākas pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidošanu Polijā.
Polija ir viena no svarīgākajām politiskā un militārā atbalsta sniedzējām Ukrainai, kas kopš 2022. gada februāra cīnās pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu. Tā arī spēlē svarīgu loģistikas centra lomu Rietumu militārās palīdzības sniegšanā Kijivai.
Arī Polija jūtas Krievijas apdraudēta un aktīvi bruņojas. Navrockis uzsvēra, ka pašlaik aizsardzībai tiek tērēti 4,7% no Polijas iekšzemes kopprodukta (IKP).