"Vācis un pārdevis lietotāju datus bez viņu atļaujas" - ASV tiesa piespriež "Google" 425 miljonu dolāru sodu
ASV federālā zvērināto tiesa trešdien nolēma, ka tehnoloģiju uzņēmumam "Google" jāsamaksā apmēram 425 miljoni ASV dolāru par to, ka tas ievācis informāciju no viedtālruņu lietotņu izmantošanas pat gadījumos, kad lietotāji bija izvēlējušies privātuma iestatījumus.
"Šī lieta ir par to, ka "Google" nelikumīgi pārtvēra patērētāju privāto aktivitāti mobilajās lietotnēs," paziņoja prasītāju advokāti kolektīvā tiesas prāvā, kas tika ierosināta 2020. gada jūlijā.
Spriedums tika pieņemts, beidzoties prāvai Sanfrancisko. Tas notika pēc tam, kad ASV federālais tiesnesis Vašingtonā otrdien noraidīja valdības prasību, lai "Google" pārdotu plaši izmantoto interneta pārlūkprogrammu "Chrome".
"Šajā lēmumā ir pārprasts tas, kā mūsu produkti strādā, un mēs to pārsūdzēsim," paziņoja "Google" preses sekretārs Hosē Kastaneda. "Mūsu privātuma rīki dod cilvēkiem kontroli pār viņu datiem, un, kad viņi atslēdz personalizāciju, mēs cienām šo izvēli."
Viedtālruņu lietotņu privātuma prāvā prasītāji paziņoja, ka "Google" pārtvēris, izsekojis, savācis un pārdevis lietotāju mobilo lietotņu aktivitātes datus neatkarīgi no tā, kādi privātuma iestatījumi bija izvēlēti.
""Google" privātuma solījumi un apliecinājumi ir kliedzoši meli," teikts prasītāju advokātu paziņojumā.