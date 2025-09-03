Ukrainas ārlietu ministrs: Putins apzināti izvirza nepieņemamus priekšlikumus par sarunām ar Zelenski
Krievijas diktators Vladimirs Putins, rosinot tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Maskavā, izvirza apzināti nepieņemamus priekšlikumus, trešdien sociālajos tīklos pauda Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
"Šobrīd vismaz septiņas valstis ir gatavas rīkot Ukrainas un Krievijas līderu tikšanos, lai izbeigtu karu. Austrija, Svētais Krēsls, Šveice, Turcija un trīs Persijas līča valstis," norādīja ministrs.
Šie ir nopietni priekšlikumi, un prezidents Zelenskis ir gatavs šādām sarunām jebkurā brīdī, pauda Sibiha. "Tomēr Putins turpina visiem jaukt galvu, izvirzot apzināti nepieņemamus priekšlikumus. Tikai pastiprināts spiediens var piespiest Krieviju beidzot nopietni pievērsties miera procesam," mudināja Ukrainas ārlietu ministrs.
Krievijas diktators trešdien preses konferencē Pekinā apstiprināja iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka ASV prezidents Donalds Tramps lūdzis viņu tikties ar Zelenski.
"Runājot par to, Donalds man lūdza, ja iespējams, sarīkot šādu tikšanos. Es atbildēju: "Jā, tas ir iespējams." Nu, galu galā, ja Zelenskis ir gatavs, lai viņš atbrauc uz Maskavu, šāda tikšanās notiks," sacīja Putins.