Parīzē apspriedīs miera plānu Ukrainai un ASV atbalsta iespējas pēc Trampa izteikumiem
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute sagaida, ka Eiropas līderu sarunas Parīzē viesīs lielāku skaidrību par potenciālajām drošības garantijām Ukrainai un pavērs ceļu skaidrākai izpratnei par ASV iesaisti.
"Rīt būs svarīga tikšanās, tāpēc es ceru, ka rīt vai drīz pēc tam būs skaidrība par to, ko mēs kopīgi varam sniegt," žurnālistiem pavēstīja Rute. "Tas nozīmē, ka mēs varam vēl intensīvāk komunicēt, arī ar Amerikas pusi, lai redzētu, kā viņi vēlas iesaistīties," viņš piebilda.
Jau ziņots, ka tā dēvētās labas gribas koalīcijas valstis gatavojas ceturtdien sarunās Parīzē detalizētāk apspriest potenciālās drošības garantijas Ukrainai. Izskanējuši viedokļi, ka Rietumi varētu apņemties izvietot Ukrainā savus karavīrus, ja tiktu panākts miera līgums.
Koalīcijā, ko vada Lielbritānija un Francija, ir aptuveni 30 valstu, no kurām vairums ir NATO valstis, bet piedalās arī Austrālija un Japāna. Plānots, ka daļa no valstīm ceturtdien sūtīs savas delegācijas uz Parīzi, bet citas piedalīsies sanāksmē attālināti.
Sanāksmē plāno piedalīties arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukraina potenciālā miera risinājuma ietvaros pieprasa no Rietumiem drošības garantijas pret Krievijas agresiju nākotnē.
ASV prezidents Donalds Tramps ļāvis noprast, ka Vašingtona varētu atbalstīt eiropiešus, bet noraidījis ideju par ASV karavīriem Ukrainā. Kāds tieši varētu būtu atbalsts no ASV puses, nav skaidrs.
Diplomāti ziņu aģentūrai AFP pastāstīja, ka bruņoto spēku vadītāju sanāksmē pagājušajā nedēļā Eiropas valstis, kas ietilpst tā dēvētās labas gribas koalīcijā, tika aicinātas nākt klajā ar konkrētu informāciju par to, kādu ieguldījumu tās varētu sniegt.
Francijas prezidenta Emanuela Makrona birojs otrdien paziņoja, ka tagad ir apsolīts "pietiekams ieguldījums, lai varētu teikt amerikāņiem, ka mēs esam gatavi uzņemties atbildību, ja vien viņi uzņemas savu", proti, atbalsta Eiropas partnerus.
Šis atbalsts varētu ietvert dažādus aspektus, tostarp atbalstu izlūkošanā, loģistikā un komunikācijā.
Tramps intervijā radio otrdien pauda dziļu vilšanos par Krievijas diktatora Vladimira Putina nespēju vienoties par mieru Ukrainā. "Esmu ļoti vīlies prezidentā Putinā," sacīja Tramps, atbildot uz jautājumu, vai viņš jūtas nodotos, kad runa ir par Putina rekciju pēc samita Aļaskā.
"Mums bija lieliskas attiecības, es esmu ļoti vīlies," atzina ASV prezidents.