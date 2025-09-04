Vasara vēl nav beigusies - sinoptiķi prognozē, ka rudens būs silts Eiropā
Eiropa gatavojas septembrim, kas, pēc prognozēm, būs siltāks nekā ierasts.
Par to ziņo "Eiropas Patiesība", atsaucoties uz "Bloomberg". Saskaņā ar "Meteo France" datiem, Centrāleiropā temperatūra būs virs normas līdz pat ziemas sākumam.
Vienlaikus, pēc Lielbritānijas meteoroloģiskā dienesta datiem, ir maza iespēja, ka Lielbritānijā un Ziemeļrietumeiropā septembrī būs karsti.
Savukārt uzņēmums "MetDesk", kas nodarbojas ar laikapstākļu analīzi, prognozē, ka Spānijā, Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīs līdz septembra vidum saglabāsies silts laiks.
Neskatoties uz to, ka pieaug iespējamība, ka sāksies La Ninja, kas var radīt neparasti aukstus apstākļus Klusā okeāna reģionā pie ekvatora, septembrī Eiropā tiek prognozēts karstums.
Lielbritānijas Nacionālā meteoroloģiskā dienesta dati apstiprina, ka 2025. gada vasara oficiāli ir bijusi viskarstākā vasara Lielbritānijas vēsturē. Savukārt Francijā šī vasara ir kļuvusi par trešo karstāko vēsturē.
Latvijā 2025. gada vasara bija vēsākā kopš 2017. gada un lietainākā kopš 2016. gada, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Viena no aukstākajām vasarām šogad tā bija arī Lietuvā, arī kopš 2017. gada. Vidējā temperatūra bija zemāka par ilgtermiņa normu.