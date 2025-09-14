Kāpēc kuģa apakša parasti ir sarkanā krāsā: atbilde var pārsteigt
Droši vien esI pamanījis, ka daudziem kuģiem apakšējĀ daļa ir nokrāsota sarkanā krāsā. Kuģa augšējās daļas var būt dažāda - zaļa, zila vai pelēka, taču apakšējā - parasti ir sarkanā tonī, kas ir tik ierasti, ka daudzi to pat vairs nepamana.
Tāpat kā daudzās jūras nozares lietās, šai krāsai ir nozīmīga loma, kas meklējama gadsimtu senās tradīcijās, raksta "SlashGear".
Sarkanais tonis parasti ir saistīts ar pretaugšanas krāsu, kas galvenokārt darbojas kā biocīds - tā mērķis ir novērst, lai dažādi organismi nepiekļautos kuģa daļām, kas nonāk saskarē ar ūdeni. Ja tādi organismi kā jūras gliemenes, tārpi un jūraszāles pieliptu pie kuģa korpusa, tie ne tikai nodarītu būtisku kaitējumu un palielinātu kuģa svaru, bet arī paaugstinātu ūdens pretestību.
Tas palēninātu kuģi un izraisītu kustības sistēmu paātrinātu nolietošanos pārmērīgas slodzes dēļ, kā arī palielinātu degvielas patēriņu. Bet kāpēc tad lielākā daļa no šīm pretaugšanas krāsām ir tieši sarkanā krāsā? Kuģis darbojas optimāli, kad tā korpuss ir tīrs.
Atbilde slēpjas vara oksīda savienojumā, kas tiek izmantots pretaugšanas krāsā un parasti ir sarkans. Tāpat kā krāsas sauszemes transportam, arī kuģu krāsas tiek specializētas dažādiem mērķiem, atkarībā no tā, uz kāda veida kuģa tās tiek uzklātas.
Piemēram, melnā krāsa, ko militārie izmanto zemūdenēs, satur melno oglekli, kas lieliski iztur nodilumu un palīdz korpusam izturēt spiedienu grimšanas un pacelšanās laikā. Šādā nozīmē vara oksīds pretaugšanas krāsā palīdz kuģim nokļūt galamērķī pēc iespējas ātrāk.
Vara oksīds ir letāls jūras organismiem, īpaši tiem, kas ir zināmi ar to, ka pieķeras kuģa korpusam. Iedomājieties: kravas kuģis izbrauc no Āzijas un dodas uz ASV austrumu krastu. Plānotais ceļojuma ilgums ir no 26 līdz 36 dienām, ja viss norit pēc plāna. Tomēr šis kuģis cietis no jūras gliemežu un aļģu invāzijas, kas vēlāk būtiski ietekmēs tā svaru, ātrumu un degvielas efektivitāti.