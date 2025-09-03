Vācijas bruņoto spēku parlamentārais komisārs aicinājis ieviest obligāto dienestu visiem pilsoņiem
Vācijas bruņoto spēku parlamentārais komisārs Henings Otte aicinājis ieviest obligātu gadu ilgu militāro dienestu visiem Vācijas pilsoņiem.
"Es iestājos par obligātu dienesta gadu sievietēm un vīriešiem ne tikai bruņotajos spēkos, bet arī neatliekamās palīdzības dienestos, kultūrā, sportā vai brīvprātīgajā darbā," laikrakstam "Bild" sacīja Otte. Viņaprāt, šāda programma stiprinātu sabiedrības vienotību, ļaujot jauniešiem dot savu ieguldījumu tajā.
Otte norādīja, ka Vācijas armijai steidzami nepieciešams vairāk sieviešu. Lai gan valdošā koalīcija līdz šim iestājusies par brīvprātīgo dienestu, Otte brīdināja, ka ar to var nepietikt.
Vācija 2011.gadā atteicās no obligātās karaklausības, bet tā joprojām ir paredzēta valsts Pamatlikumā un tās atjaunošanai pietiek ar vienkāršu vairākumu Bundestāgā. Savukārt, lai attiecinātu obligāto militāro dienestu uz visiem pilsoņiem, arī sievietēm, nepieciešams grozīt Pamatlikumu, kam nepieciešams divu trešdaļu vairākums.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs šonedēļ paziņoja, ka Vācija tuvākajā nākotnē negrasās attiecināt obligāto militāro dienestu uz sievietēm.
Otte norādīja, ka 2011.gadā obligātā karaklausība vairs netika uzskatīta par nepieciešamu valsts drošībai, bet tagad situācija ir mainījusies, tāpēc šis jautājums atkal ir aktuāls.