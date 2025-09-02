ASV prezidents Donalds Tramps
Tramps pauž vilšanos par Putina uzspļaušanu viņa kārtējam "ultimātiem", turpinot asiņainos uzbrukumus Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps intervijā radio otrdien paudis dziļu vilšanos par Krievijas diktatora Vladimira Putina nespēju vienoties par mieru Ukrainā. "Esmu ļoti vīlies prezidentā Putinā," Skota Dženingsa radio raidījumā sacīja Tramps, atbildot uz jautājumu, vai viņš jūtas nodotos, kad runa ir par Putina rekciju pēc samita Aļaskā.
"Mums bija lieliskas attiecības, es esmu ļoti vīlies," atzina ASV prezidents. Tomēr Tramps neko neteica par iespējamām sekām Krievijai, pat neskatoties uz to, ka viņš iepriekš bija noteicis Putinam divu nedēļu termiņu kara izbeigšanai Ukrainā. Šis termiņš beidzas šajā nedēļā.
ASV prezidents arī piebilda, ka viņu neuztrauc iespējamā Krievijas un Ķīnas sadarbība, neraugoties uz to, ka Putins otrdien Pekinā tikās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
"Es nemaz neesmu noraizējies (..). Mums ir visspēcīgākā armija pasaulē, un viņi nekad neizmantos savu militāro spēku pret mums, ticiet man, tas būtu vissliktākais, ko viņi jebkad varētu izdarīt," paziņoja Tramps.