Trampa sūtnis Kellogs neapmierināts par Krievijas asiņaino triecienu Kijivai: tas grauj Trampa miera centienus!
Vērienīgais Krievijas dronu un raķešu uzbrukums, kam aizvadītajā naktī bija pakļauta Kijiva, grauj ASV prezidenta Donalda Trampa centienus miera labā, ceturtdien platformā "X" pauda ASV prezidenta īpašais sūtnis Kīts Kellogs.
"Pagājušajā naktī Krievija veica otru lielāko gaisa uzbrukumu visā kara laikā, izmantojot 600 dronus un 31 raķeti. Mērķi? Nevis karavīri un ieroči, bet Kijivas dzīvojamie rajoni - tika uzspridzināti civilie vilcieni, ES un Lielbritānijas misiju biroji un civiliedzīvotāji," norādīja diplomāts.
Viņš arī publicējis fotogrāfijas, kurās redzamas krievu triecienos sagrautās mājas.
"Šie šausminošie uzbrukumi apdraud mieru, pēc kā tiecas ASV prezidents," norādīja Kellogs.
Krievijas masīvajā dronu un raķešu triecienā Kijivā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 19 cilvēki, nodarīti postījumi daudzām ēkām, arī ES misijas un Britu padomes birojiem. Darnicas rajonā krievu raķete pilnībā sagrāvusi vienu no kāpņutelpām kādā piecstāvu dzīvojamā ēkā, kur atrasta lielākā daļa no nakts apšaudes upuriem. Glābēji turpina darbu, un tiek uzskatīts, ka zem gruvešiem varētu atrasties vēl citi cilvēki.