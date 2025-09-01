VIDEO: ukraiņi ar HIMARS iznīcina okupantu mehanizēto kolonnu - krievu zaudējumi ir milzīgi
Ukrainas desantnieki kopā ar HIMARS sistēmām netālu no Pokrovskas iznīcināja krievu bruņumašīnu kolonnu, likvidējot vismaz 50 karavīrus un visu ienaidnieka tehniku.
Ukrainas bruņotie spēki deva spēcīgu triecienu krievu bruņumašīnu kolonnai, kas virzījās uz Pokrovsku. Operāciju veica 79. atsevišķās desanta trieciena brigādes karavīri sadarbībā ar HIMARS raķešu vienībām, publicējot arī video.
28. augusta vakarā izlūkošana fiksēja krievu mehānizētās kolonnas kustību aptuveni 10 kilometru attālumā no frontes līnijas. Kolonna virzījās no Progress ciema virzienā uz Maliņivku un sastāvēja no septiņām bruņutehnikas vienībām, tankiem un kājnieku kaujas mašīnām, kā arī ap simt karavīru, daļa no kuriem pārvietojās ar motocikliem.
Pēc gaisa izlūkošanas datiem HIMARS vienības veica triecienu pa kolonnu tieši tās kustības laikā. Dezorganizēto grupu pēc tam iznīcināja FPV droni, bet atlikušās tehnikas iznīcināšanu turpināja raķešu vienības.
Krievijas zaudējumi ir milzīgi
Operācijas rezultātā tika iznīcināta visa pretinieka bruņutehnika un likvidēti vismaz 50 Krievijas karavīri. Video, ko publicēja 79. brigādes UAV operatoru vienība Ivan Franko Group, redzama trieciena precizitāte un jauda.
Trieciena nozīme
Pēc Ukrainas desantnieku vērtējuma, šī grupa varēja piederēt pie Krievijas 155. jūras kājnieku brigādes vienībām, kuras nesen tika pārvietotas no Kurskas apgabala uz Donbasu. Lielas bruņutehnikas kolonnas parādīšanās pie Pokrovskas var liecināt par jaunu Krievijas spēku ierašanos. Vēl jo svarīgāk ir tas, ka tie tika sakauti jau tuvošanās brīdī.
Krievu iebrucēju zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 1 082 990 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 850 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī krievi zaudējuši 11 155 tankus, 23 229 bruņutransportierus, 32 248 lielgabalus un mīnmetējus, 1476 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1213 zenītartilērijas iekārtas, 422 lidmašīnas, 341 helikopteru, 55 276 bezpilota lidaparātus, 3664 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 60 399 automobiļus un autocisternas, kā arī 3952 specializētās tehnikas vienības.