Pasaulē
Šodien 15:37
Afganistānā zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedz 1400
Afganistānas austrumos notikušajā spēcīgajā zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedzis 1400, otrdien pavēstīja talibu valdības preses sekretārs Zabihulla Mudžahids.
Mudžahids paziņoja, ka Konaras provincē, kuru zemestrīce skāra vissmagāk, miruši 1411 cilvēki un 3124 cilvēki ir ievainoti.
Sešu magnitūdu zemestrīce kalnu apvidū notika svētdien vēlu vakarā, nodarot plašus postījumus.
"Ievainotie tiek evakuēti, tāpēc šie skaitļi var ievērojami mainīties," iepriekš ziņu aģentūrai "Associated Press" sacīja katastrofu seku likvidēšanas dienesta pārstāvis Jusafs Hammads.
Zemestrīce dažos rajonos izraisīja zemes nogruvumus, bloķējot ceļus, taču satiksme tiek atjaunota, nodrošinot iespējas piekļūt grūti sasniedzamām vietām, klāstīja amatpersona.