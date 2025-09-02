Kallasa: Tramps ir nepacietīgs cilvēks, bet pret Putinu viss ir pretēji
ASV prezidents Donalds Tramps izturas ļoti pacietīgi pret Krievijas līderi Vladimiru Putinu, paziņoja Eiropas Savienības (ES) augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa, uzstājoties "Bled Strategic" forumā.
Pēc viņas teiktā, uz Putinu darbojas tikai spiediens.
"Kāpēc viņš vēlējās šo tikšanos Aļaskā? Lai ASV atliktu lēmumu noteikt Krievijai jaunas sankcijas. Viņš patiesi nevēlas sankcijas…Un, ja paskatāmies uz Krievijas ekonomiku, redzam, ka sankcijas tiešām strādā,” sacīja Kallasa.
Viņa atzinīgi novērtēja Trampa diplomātiskos centienus, īpaši izceļot lēmumu noteikt sekundāras sankcijas Krievijas tirdzniecības partneriem. Tomēr Kallasa uzsvēra, ka, ja visi būtu bijuši stingrāki pret Putinu, karš jau būtu beidzies, ziņo "RBC-Ukraine".
“Mēs esam dzirdējuši, ka prezidents Tramps ir nepacietīgs cilvēks. Tomēr pret Putinu viņš izturas ļoti pacietīgi. Tāpēc es domāju – ja mēs visi darītu vairāk, mēs varētu atņemt Krievijai līdzekļus šī kara sponsorēšanai,” sacīja ES augstā pārstāve.
Kallasa pauda, ka Putina prasība nodot Ukrainas teritorijas, kuras nav ieņemtas ar militāru spēku, ir slazds. Viņa uzsvēra, ka, lai gan daudzi sāk runāt par to, no kā Ukrainai vajadzētu atteikties, šādā veidā tiek ignorēts fakts, ka Krievija pati nevienā jautājumā nav piekāpusies.
Viņa piebilda, ka neredz nekādus signālus, kas liecinātu par Krievijas gatavību īstam mieram. Gluži pretēji – Maskava gatavojas turpināt karu pret Ukrainu. Pēc Kallasas teiktā, tuvojoties ziemai, Krievija gatavojas uzbrukt Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, lai radītu pēc iespējas lielākas ciešanas. Viņa norādīja, ka mieru iespējams panākt tikai tad, ja abām pusēm ir vēlme to īstenot – un kamēr Krievija izvēlas karu, tas nav iespējams.
Pēc sarunām Aļaskā un Baltajā namā ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka vēlētos, lai Krievijas līderis Vladimirs Putins tuvāko divu vai trīs nedēļu laikā tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tomēr Krievijas puse vairākkārt ignorējusi šo ASV prezidenta aicinājumu, nemitīgi meklējot ieganstus, lai izvairītos no tikšanās.
Zelenskis atgādināja, ka Trampa noteiktais termiņš beidzas pirmdien, 1. septembrī, un uzsvēra – Ukraina visiem to atgādinās. Tikmēr Tramps norādīja, ka Krievijai būs jāsaskaras ar nopietnām sekām, ja Putins atteiksies tikties ar Zelenski.