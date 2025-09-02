Putins: Krievija neplāno uzbrukt Eiropas valstīm
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka Krievijai nav nodoma uzbrukt citām valstīm.
Krievijas līderis to sacīja kopīgā preses konferencē ar Slovākijas premjerministru Robertu Fico, kurš ieradies Ķīnā, lai piedalītos Šanhajas sadarbības organizācijas samitā un Otrā pasaules kara beigu atceres pasākumos.
Putins piebilda, ka apgalvojumi par Krievijas nodomu uzbrukt Eiropai ir vai nu “provokācija, vai arī nekompetence”.
Jau ilgstoši pastāv bažas, ka Maskava varētu vērsties arī pret citām Eiropas valstīm, ja tai izdosies uzvarēt karā Ukrainā. Šīs bažas balstās uz pārliecību, kas valda dažās Kremļa aprindās, ka daļa Austrumeiropas, kas kādreiz ietilpa Padomju Savienībā, pieder Krievijai.
Putins arī apgalvoja, ka Maskava nekad nav iebildusi pret Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, taču Ukrainas pievienošanās NATO esot “nepieņemama”. Krievijas līderis sacīja, ka par to viņš runājis Aļaskā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Kā zināms, Putins šobrīd atrodas Ķīnā, kur ieradies uz Šanhajas sadarbības organizācijas samitu un turpinās dalību arī Otrā pasaules kara beigu atceres pasākumos Tiaņdzjiņā. Krievijas diktators ticies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, kā arī piedalīsies grandiozajā militārajā parādē, kas kļūs par centrālo svinību daļu. Vizīte kalpo kā iespēja Kremlim demonstrēt ciešās saites ar Pekinu un vienlaikus izrādīt solidaritāti ar citiem autoritāriem režīmiem reģionā.