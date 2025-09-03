Stingrāka kontrole un bargāki sodi: Krievijā stājas spēkā jauni represīvi likumi
Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir sasniegušas jaunu radošuma līmeni, izstrādājot represīvus likumus. Viena aizliedzoša iniciatīva tika pieņemta pēc otras, bieži vien zem lozunga par cīņu pret krāpniecību - problēmu, kas patiešām ir nopietna. Tomēr šķiet, ka daudzos gadījumos tas kalpojis tikai kā iegansts kārtējai ierobežojumu pastiprināšanai.
Svarīgs posms likumdošanas stingrības pieaugumā iestājās 1. septembrī. Šajā dienā spēkā stājās daudzas no jaunākajām iniciatīvām. Diemžēl to pārkāpšana var novest pie bargiem sodiem, tostarp arī brīvības atņemšanas. Portāls "Meduza" nolēma apkopot dažas svarīgākās izmaiņas likumdošanā.
"Ekstrēmistiska satura meklēšana" tiks uzskatīta par administratīvu pārkāpumu
Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir pievienots jauns pants - "Apzināta ekstrēmistiska satura meklēšana un piekļuve tam". Pagaidām nav skaidrs, kā šis pants tiks piemērots praksē. Pašlaik zināms tikai tas, ka sodi sākotnēji būs salīdzinoši nelieli: no trīs līdz pieciem tūkstošiem rubļu (30 - 50 eiro).
Par savas SIM kartes nodošanu svešām personām var nākties sēdēt cietumā
Jaunā redakcija Federālajam likumam "Par sakariem" tieši aizliedz abonentiem nodot savu tālruni vai SIM karti citām personām. Izņēmums paredzēts tikai tuvākajiem radiniekiem.
Šī aizlieguma pārkāpums tiks uzskatīts vai nu par administratīvu pārkāpumu, vai uzreiz par noziegumu, atkarībā no papildu apstākļiem - piemēram, ja bijusi mantiska ieinteresētība vai nodoms izdarīt citu noziegumu.
Parasti pārkāpēji var saņemt naudas sodu no 30 000 līdz 50 000 rubļu (320 - 530 eiro), savukārt pārkāpuma organizatoriem draud brīvības atņemšana līdz trim gadiem, bet dalībniekiem - līdz diviem gadiem.
"Ārvalstu aģentiem" pilnībā aizliegs izglītot un sniegt izglītojošu informāciju Krievijas iedzīvotājiem
Visām personām, organizācijām un sabiedriskajām apvienībām, kurām Krievijas varas iestādes piešķīrušas "ārvalstu aģenta" statusu, tiks aizliegts veikt jebkādu izglītības un izglītojošu darbību. Līdz 1. septembrim šāds aizliegums attiecās tikai uz darbu ar nepilngadīgajiem.
Šī lēmuma rezultātā jau ir slēgts vēstures žurnāls "Gorbi", Krievijas grāmatnīcas cenšas izpārdot atlikušās "ārvalstu aģentu" grāmatas, un ziedojumu vākšanas platforma "Boosty" ir aizliegusi šādiem autoriem publicēt jaunus ierakstus.
Uz jauniem tālruņiem būs jābūt iepriekš instalētām lietotnēm "Max" un "RuStore"
Jaunajā likuma "Par patērētāju tiesību aizsardzību" redakcijā iekļauti divi galvenie grozījumi, kas attiecas uz iepriekš instalētajām programmām tālruņos un planšetēs.
Pirmkārt, likumā tieši paredzēta prasība iepriekš instalēt "daudzfunkcionālu informācijas apmaiņas servisu". Krievijas valdība nesen nolēma, ka šo statusu iegūst ziņapmaiņas lietotne "Max".
Otrkārt, "vienoto lietotņu veikalu" - kopš 2022. gada par tādu ir noteikts "RuStore" - tagad obligāti jāinstalē visos tālruņos, tostarp arī iPhone ierīcēs. Krievijas valdība ir veikusi atbilstošas izmaiņas prasīto programmu sarakstā.
VPN izmantošana tiks uzskatīta par smago apstākli nozieguma izdarīšanā
Kriminālkodeksa grozījumi paplašinājuši smago apstākļu sarakstu ar jaunu punktu - VPN izmantošanu. Šādā gadījumā sods, visticamāk, būs bargāks.
Formāli šis smagais apstāklis, tāpat kā visi pārējie, var attiekties uz jebkuru noziegumu. Tajā pašā laikā VPN izmantošana pati par sevi (pagaidām!) netiks uzskatīta ne par noziegumu, ne par pārkāpumu.
Uzticamu VPN reklāma tiks aizliegta
Jaunajā likuma "Par reklāmu" redakcijā ir aizliegts reklamēt tādus VPN pakalpojumus, kas ļauj apiet Krievijas Federālais sakaru, informācijas tehnoloģiju un masu komunikācijas jomu uzraudzības dienesta bloķējumus. Tas nozīmē, ka drīkstēs reklamēt tikai tos servisus, kas pārbauda lietotāju piekļuvi pret Krievijas aizliegtā tīmekļa vietņu sarakstu un nepieļauj piekļuvi šiem resursiem.
Aizlieguma pārkāpums tiks uzskatīts par administratīvu pārkāpumu, par ko fiziskām personām draud naudas sodi līdz 80 tūkstošiem rubļu, bet organizācijām - līdz pusmiljonam rubļu (850 - 5300 eiro).
VPN īpašniekiem, kuri ignorē Krievijas varas iestāžu prasības, arī noteikti administratīvie sodi līdz vienam miljonam rubļu (apmēram 11 tūkstoši eiro).
Tiks aizliegta arī reklāma vietnēs, kas pieder "nevēlamām" un "ekstrēmistiskām" organizācijām
Vēl viens jauns pants likumā "Par reklāmu" aizliedz izplatīt reklāmas informācijas resursos, kas pieder:
- nevēlamām organizācijām;
- ekstrēmistiskām apvienībām vai organizācijām;
- teroristiskām apvienībām vai organizācijām.
- un vispār - jebkuriem citiem informācijas resursiem, kam piekļuvi ierobežo Krievijas varas iestādes.
Tomēr līdz galam nav skaidrs, kā tieši Krievijas varas iestādes sodīs šī aizlieguma pārkāpējus. Reklāmas izvietošana nevēlamu, ekstrēmistisku vai teroristisku organizāciju resursos var tikt uzskatīta par šo organizāciju finansēšanu, kas Krievijā ir krimināli sodāms nodarījums.
Krievijas iedzīvotājiem šis aizliegums pirmām kārtām ir bīstams reklāmas "Instagram" dēļ - daudzi blogeri un mazo uzņēmumu īpašnieki līdz nesenam laikam izmantoja šo "Meta" korporācijas platformu, kuru Krievijā atzīst par ekstrēmistisku organizāciju, kā galveno kanālu savu zīmolu popularizēšanai.
Tagad ir svarīgi ne tikai neveidot jaunas reklāmas šajā resursā, bet arī, lai samazinātu risku saņemt sodus, izdzēst tās reklāmas, kas publicētas līdz 1. septembrim.
"Sarunas par svarīgo" - tagad arī bērnudārzos
Krievijas Izglītības ministrija sāk organizēt "Sarunas par svarīgo" pirmsskolas izglītības iestādēs Maskavā un vēl gandrīz 18 reģionos Krievijā (no Čukotkas līdz Kaļiņingradas apgabalam). Līdzīgas nodarbības jau ir sākušās arī bērnudārzos anektētajās Ukrainas Doneckas, Zaporižjas un Luhanskas apgabalu daļās.
Ne visu aizliegs: privātmāju iedzīvotājiem atkal atļaus dedzināt atkritumus, zāli un lapas
Šis aizliegums tika ieviests 2021. gada 1. janvārī, kad Krievijā stājās spēkā jauni ugunsdrošības režīma noteikumi. Līdz tam aizliegums dedzināt atkritumus un kurināt ugunskurus attiecās tikai uz koplietošanas teritorijām apdzīvotās vietās.
Tagad dedzināt "atkritumus, zāli, lapas un citus atkritumus, materiālus vai izstrādājumus" drīkstēs gan privātmāju teritorijās, gan koplietošanas zemēs apdzīvotajās vietās, taču tikai speciāli tam paredzētās un aprīkotās vietās.
Un pēkšņs bonuss: informācija par "jaunām potenciāli bīstamām psihoaktīvām vielām" vairs netiks aizliegta
Krievijas Iekšlietu ministrija pārtraukusi iekļaut informāciju par veidiem, metodēm un paņēmieniem, kā izstrādāt, ražot un izmantot "jaunas potenciāli bīstamas psihoaktīvas vielas" vienotajā aizliegtā tīmekļa vietņu reģistrā. Krievijas valdība šo lēmumu pieņēma jau 2025. gada februārī, taču tas stāsies spēkā tieši 1. septembrī. Varas iestādes savus lēmuma motīvus nav skaidrojušas.