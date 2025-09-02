Analītiķi: Janukoviča video ir mēģinājums sagatavot augsni Kremļa prasībām
Kremlis, visticamāk, bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča video vēstījuma publicēšanu pieskaņojis Krievijas diktatora Vladimira Putina uzrunai Šanhajas Sadarbības organizācijas (ŠSO) samitā Tiaņdzjiņā, Ķīnā, lai piešķirtu leģitimitāti prasībām par varas maiņu Ukrainā, uzskata ASV Kara izpētes institūta (ISW) analītiķi.
Jaunajā video vēstījumā Janukovičs apgalvo, ka savas prezidentūras laikā esot strādājis pie Ukrainas tuvināšanas Eiropas Savienībai (ES) un ka viņa galīgais mērķis esot bijusi iestāšanās ES. Tomēr viņš arī pārmeta Eiropas partneriem "nekorektu" rīcību sarunu gaitā un kritizēja ES par Ukrainas ekonomiskās situācijas sarežģītības neizpratni.
Pēdējo reizi Janukovičs publiski medijos parādījās 2022.gada jūlijā, kad viņš aicināja ukraiņus padoties Krievijai.
"Janukoviča video vēstījuma ieraksta laiks nav zināms, taču viņš sāka ar apgalvojumu, ka Putinam ir "absolūta taisnība", kas izskatās pēc tiešas reakcijas uz Putina izteikumiem par Ukrainu ŠSO samitā un norāda uz iespējamu koordinētu informācijas kampaņu," norāda ISW.
Iespējams, Kremlis gatavo augsni, lai apgalvotu, ka Janukovičs ir leģitīmais Ukrainas līderis, nevis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Janukoviča video uzrunu pirmdien publicēja Kremļa propagandas aģentūra "RIA Novosti". Šajā video viņš rīkojas pēc Putina scenārija, stāstot, ka viņš pat nav apsvēris iespēju pievienoties NATO, jo tas novestu pie "iekšējas konfrontācijas".
"RIA Novosti" apgalvo, ka Janukovičs runājis ar žurnālistiem. Tomēr aģentūra neprecizēja, kur, kad un kādos apstākļos šī saruna notikusi.
Tajā pašā laikā aģentūras publicētajā videoierakstā redzams, ka bijušais Ukrainas prezidents veras kamerā un, iespējams, lasa tekstu no telesufliera, nevis atbild uz žurnālistu jautājumiem.
Pēc varas maiņas Ukrainā 2014.gadā Janukovičs aizbēga uz Krieviju. Ukrainā Janukovičs tika notiesāts uz 13 gadiem cietumā par valsts nodevību un līdzdalību agresijas karā. Bijušajam prezidentam tika piespriests vēl 15 gadu cietumsods par nelikumīgas personu pārvietošanas pāri robežai organizēšanu un kūdīšanu uz dezertēšanu.