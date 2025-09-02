Analītiķi: Krievija plāno ieņemt atlikušos 30% Doņeckas teritorijas
Krievija pārvieto spēkus tā, ka tas liecina par iespējamu rudens ofensīvu ar mērķi ieņemt atlikušo Donbasa daļu, norāda militārie analītiķi.
Krievijas militārā vadība ir pārvietojusi salīdzinoši elitārās jūras kājnieku un gaisa desanta vienības uz Doņeckas apgabalu no Sumu un Hersonas reģioniem, vēsta “Institute for the Study of War”.
Šķiet, ka šie spēki koncentrēsies Dobropiļā, Pokrovskā un Kostjantiņivkā, mēģinot ieņemt atlikušos 30% Doņeckas teritorijas, kas vēl atrodas Kijivas kontrolē, norāda ASV domnīca.
Doņecka un Luhanska veido Donbasu, kura pilnīgu kontroli Vladimirs Putins izvirzījis par galveno kara mērķi un nosacījumu jebkādam miera līgumam. Krievija jau kontrolē 99,7% Luhanskas.
“Krievijas spēku pārvietošana no ziemeļu Sumu apgabala uz Doņeckas apgabalu liecina, ka Krievija samazina prioritāti uzbrukuma operācijām Sumu reģionā,” teikts ISW ziņojumā.
“Krievijas spēki ir pastiprinājuši centienus ielenkt Pokrovsku, virzīties Dobropiļas virzienā un no rietumiem apiet Ukrainas Doņeckas apgabala aizsardzības līniju.
Šie centieni radījuši ievērojamus cilvēkresursu zaudējumus, un, visticamāk, tie piespieduši Krievijas militāro vadību pārvietot papildu spēkus uz šo reģionu.”