Vīrietis laimē pusmiljonu, taču viņa sievai, kura slimo ar vēzi, ir grūti tam noticēt
Vīrietis no Ohaio štata, kura vārds netiek publiski atklāts, bija aizvedis sievu uz slimnīcu, lai viņa varētu veikt nepieciešamās procedūras vēža ārstēšanai, un nolēma pirms atgriešanās mājās, iegādāties loterejas biļetes, ziņo "The People", atsaucoties uz štata loterijas paziņojumu.
Viņš paņēma pāris piecu dolāru vērtas nokasāmās biļetes un vienu pēdējo "Best of 7's" biļeti, sacīja amatpersonas trešdien, 27. augustā.
Kad vīrietis atgriezās mājās, viņš nespēja noticēt, ka ir laimējis 500 000 dolāru. Pēc nodokļu nomaksas viņš varēs paturēt aptuveni 360 000 dolāru.
“Es joprojām tam neticu,” viņš sacīja loterijas paziņojumā. “Es vēl arvien domāju, ka tas ir sapnis!”
Vīrietis steidzās dalīties ar labo ziņu ar sievu, kura sākumā viņam neticēja.
"Viņa paskatījās uz mani dīvaini un teica: "Vai tu sasities?" Es atbildēju: "Nē, esmu šokā! Man šķiet, ka esmu laimējis pusmiljonu dolāru!"" viņš stāstīja. Sieva noticēja tikai tad, kad viņš noskenēja biļeti Ohaio loterijas lietotnē un tur parādījās apstiprinājums, ka viņš tiešām ir uzvarējis.
Vīrietis sacīja, ka viņa īpašā biļešu izvēles stratēģija atmaksājusies: "Man patīk pirkt biļetes no ruļļa gala. Es mēdzu paņemt arī no vidus, bet vienmēr visvairāk uzticos ruļļa galam."
Amatpersonām, kas pārstāv loteriju, viņš norādīja, ka šis laimests ir īsta svētība, jo ģimenei nākas segt arvien pieaugošus medicīniskos rēķinus sievas ārstēšanai. Tagad daļu no tiem varēs nosegt ar laimestu.
Kad sieva atveseļosies, vīrietis vēlas ieplānot ko īpašu, ko viņi varētu baudīt kopā.