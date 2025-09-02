Pēc Trampa un Putina sarunām – nav virzības uz mieru, ASV draud ar sankcijām.
Pasaulē
Šodien 07:57
Trampa administrācija gatava izskatīt visus sankciju variantus pret Krieviju
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija šonedēļ apsvērs visas iespējas, kā piemērot sankcijas Krievijai, jo kopš Trampa tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Aļaskā nav notikusi nekāda virzība uz mieru Ukrainā, pavēstīja ASV finanšu ministrs Skots Besents.
"Prezidents Putins pēc vēsturiskās tikšanās Ankoridžā, pēc telefonsarunas, kad Eiropas līderi un [Ukrainas] prezidents [Volodimirs] Zelenskis nākamajā pirmdienā bija Baltajā namā, ir rīkojies tieši pretēji tam, ko, kā viņš apgalvoja, grasās darīt," atgādināja ministrs.
"Būtībā viņš eskalēja bombardēšanu visnelietīgākajā, vispretīgākajā, veidā," telekanālam "Fox News" sacīja Besents.
"Tāpēc es uzskatu, ka ar prezidentu Trampu ir iespējami visi varianti, un es uzskatu, ka mēs tos šonedēļ ļoti rūpīgi izpētīsim," norādīja ASV finanšu ministrs.
Putins samitā Ķīnā sacīja, ka 15.augusta sarunās ar Trampu panāktās "sapratnes" varētu pavērt "ceļu uz mieru", neprecizējot, par kādām "sapratnēm" ir runa.