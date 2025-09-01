Bojāgājušo skaits zemestrīcē Afganistānā pieaudzis līdz 800 cilvēkiem
6,0 magnitūdu stiprajā zemestrīcē, kas šodien skāra Afganistānas austrumus, dzīvību zaudējuši vairāk nekā 800 cilvēku, bet gandrīz 3000 guvuši ievainojumus.
Vissmagāk cietusi Kunāras province, kur, kā ziņo amatpersonas, no zemes virsas ir noslaucīti veseli ciemati. Satricinājuma epicentrs atradās kalnainā apvidū 27 kilometrus uz austrumiem no Džalālābādas. Izdzīvojušie iedzīvotāji atklāj, ka zemestrīce viņus naktī pamodināja no miega, un tai sekoja vairāki pēcgrūdieni.
"Tas bija ļoti biedējoši – visus bija pārņēmušas bailes un šausmas," sacīja kāds Asadabadas iedzīvotājs, kurš palīdzēja transportēt ievainotos un bojāgājušos uz slimnīcām. Dažos ciemos līdz 95% mājokļu ir sagrauti, un gandrīz katrā mājsaimniecībā ir vismaz viens ievainotais.
Glābšanas darbus apgrūtina šaurie ceļi un nesenie plūdi, kas bloķējuši piekļuvi daudzām vietām, tāpēc pirmajās stundās pēc zemestrīces palīdzību cietušajiem bija iespējams sniegt tikai pa gaisu. Vairāk nekā 100 helikopteru lidojumu jau veikti, taču amatpersonas norāda, ka lielākā daļa bojāgājušo joprojām atrodas zem drupām. "Mūsu prioritāte ir sasniegt ievainotos, jo mirušo atgūšana šobrīd nav iespējama," norāda Kunāras provinces amatpersona.
Slimnīcas ir pārpildītas un nespēj uzņemt visus cietušos. Tūkstošiem cilvēku joprojām gaida palīdzību, bet daudzi ir spiesti meklēt drupās savus pazudušos tuviniekus pašu spēkiem. Talibu valdība, kas kopš 2021. gada atrodas pie varas un nav plaši atzīta pasaulē, aicinājusi starptautisko sabiedrību sniegt cietušajiem steidzamu palīdzību. Afganistānā zemestrīces nav retums – pēdējos gados līdzīgos satricinājumos dzīvību zaudējuši tūkstošiem cilvēku.