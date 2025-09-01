Čehijas bijušais premjers Andrejs Babišs pēc notikušā tika hospitalizēts.
Pasaulē
Šodien 22:49
Uzbrukumā cietis Čehijas bijušais premjerministrs
Čehijā pirmsvēlēšanu mītiņā kāds vīrietis ar nūju uzklupis bijušajam premjerministram Andrejam Babišam, kurš pēc uzbrukuma tika hospitalizēts.
Incidents notika Dobrā, Čehijas austrumos. Policija aizturēja uzbrucēju un izmeklē notikušo kā huligānismu. Babišs tika nogādāt uz medicīnisko pārbaudi slimnīcā Frīdekmīstekā. Kādas traumas viņš guvis, pagaidām nav zināms. Čehijas premjerministrs Petrs Fiala un iekšlietu ministrs Vits Rakušans nosodīja uzbrukumu Babišam.
Čehijā 3. un 4.oktobrī paredzētas parlamenta vēlēšanas, kurās labas izredzes uzvarēt ir opozīcijā esošajai Babiša vadītajai populistiskajai partijai "Neapmierināto pilsoņu akcija" (ANO). Babišs, kurš 2017.gadā kļuva par Čehijas premjerministru, zaudēja 2021.gada parlamenta vēlēšanās. 2023.gada janvārī viņš pretendēja uz prezidenta amatu, taču zaudēja atvaļinātajam armijas ģenerālim Petram Pavelam.