Lietuva pie robežas ar Krieviju un Baltkrieviju uzstāda "pūķa zobus"
Lietuvas armijas karavīri pagājušajā nedēļā uz neizmantotajiem ceļiem pie kontrolpunktiem uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju uzstādījuši aizsprostojumus - tā dēvētos pūķa zobus, lai pastiprinātu robežu drošību.
Kā norāda Lietuvas armija, šādi aizsprostojumi uzstādīti uz neizmantotajiem ceļiem pie kontrolpunktiem, bet pie izmantotajiem ceļiem tie izvietoti viegli pieejamās vietās, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu ātri uzstādīt.
"Uzstādītie aizsprostojumi ir tikai daļa no lielākas kopējās ainas. Mēs sāksim ar taktisko līmeni - konkrētiem šķēršļiem uz robežas - un tad apvienosim visu inženiertehnisko scenāriju vienotā konceptuālā sistēmā," sacījis Lietuvas armijas komandieris ģenerālis Raimunds Vaikšnors.
Neizmantotajos robežšķērsošanas punktos "Šumska", "Lavorišķes", "Raigarda", "Latežere" uz robežas ar Baltkrieviju, kā arī neizmantotajā robežšķērsošanas punktā "Romanišķes" uz robežas ar Krieviju un dažās citās vietās jau ir veikti pārvietošanās ierobežošanas pasākumi.
Pārvietošanās ierobežošana par neizmantotajiem ceļiem ir daļa no topošās Baltijas aizsardzības līnijas - Baltijas valstu un Polijas ilgtermiņa plāna, lai mazinātu sauszemes iebrukuma draudus un ierobežotu iespējamās sauszemes darbības no naidīgu valstu puses.
Tuvākajā laikā Lietuvas armija kopā ar citām valsts institūcijām turpinās izvērtēt citas svarīgas pierobežas teritorijas, kurās arī ir plānoti mobilitātes ierobežojumi.