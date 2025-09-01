Sidnejā automašīna ietriecas Krievijas konsulāta vārtos.
Šodien 11:36
Sidnejā pirmdien kāds vīrietis ar automašīnu taranējis Krievijas konsulāta vārtus, ziņo policija.
Plkst.8 policija saņēma telefona zvanu, ka Sidnejas austrumos Vūlāras priekšpilsētā uz ielas braucamās daļas novietota kāda automašīna.
Kad policisti, ierodoties notikuma vietā, mēģināja uzrunāt pie stūres sēdošo vīrieti, viņš savu apvidus auto "Toyota Kluger" ietrieca konsulāta vārtos.
Spēkrats apstājās konsulāta mauriņā netālu no karoga masta.
Incidentā viegli ievainots viens no policistiem. Citu cietušo nav. 39 gadus vecais autovadītājs ir aizturēts.
Par viņa rīcības iespējamajiem motīviem policija pagaidām neko neziņo.