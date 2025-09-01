"Bērns izsmērēja jogurtu pa lidmašīnas sēdekli, māte klusēja" - sievietes pieredzes stāsts izraisījis plašas diskusijas
“Tā bija visliktākā pieredze manā dzīvē. Bērns dauzīja priekšējo sēdekli un gandrīz iesita man. Viņa māte neko nedarīja, lai viņu izklaidētu lidojuma laikā,” ar savu pieredzi sociālajā tīklā "TikTok" dalās kāda sieviete. Vai bērna māte rīkojās pareizi? Viedokļi dalās.
Platformā “TikTok” lietotāja “pale and interesting” padalījās ar savu pieredzi. Lidojuma laikā viņai ļoti nepaveicās ar blakussēdētājiem. Sieviete stāsta, ka pati ir māte un tāpēc atļaujas komentēt bērna mātes uzvedību. Lai būtu vieglāk saprast, sieviete nosauca bērnu par Spenseru.
Satura veidotāja saka, ka pašā sākumā Spensers nevēlējās apsēsties viņai blakus, bet tad, kad mātei izdevās viņu pierunāt, pēc kāda laika viņš sāka dauzīt priekšējo sēdekli. Sieviete apgalvo, ka bērns bja aptuveni 18 mēnešus vecs.
“Viņa māte neko viņam neteica,” uzsver “pale and interesting”, piebilstot, ka vēlāk puisītis sāka spēlēties ar galdiņu.
“Es saprotu viņu. Viņš bija garlaikots un centās sevi izklaidēt. Tas, ko es nesaprotu, ir – kāpēc viņa māte neparūpējās par viņu,” dalās sieviete, kas nonāca nepatīkamā situācijā. “Pale and interesting” nesaprot, kāpēc māte nespēlējās ar bērnu, neiedeva viņam, piemēram, planšeti vai vienkārši neaprunājās ar viņu.
“Spensers sāka vilkt ārā žurnālus, dot tos man, sāka mani bakstīt un pliķēt. Viņš noteikti vienkārši gribēja, lai viņam pievērš uzmanību,” skaidro sieviete.
@paleandinteresting the worst experience sitting next to a child on my flight home, however it really wasn't his fault. it was down to a very unprepared mother who expected an under 18-month-old child to sit and do nothing on a flight #storytime
Puisītis arī vairākas reizes piecēlās kājās un metās sēdeklī, gandrīz iesitot “TikTok” lietotājai. “Pale and interesting” saka, ka būtu palīdzējusi mātei izklaidēt bērnu, ja redzētu, ka viņa cenšas viņu savaldīt, bet sieviete saka, māte tikai lūdza, lai viņš nesit, un neko vairāk nedarīja. Lidojuma beigās puisītis izsmērēja jogurtu uz galdiņa un iesmērēja priekšējā sēdekklī. Spensera māte viņa rīcību nekomentēja.
“Viņa māte, kurai, šķiet, bija ap 40–45 gadiem, izskatījās ļoti nogurusi un nebija sagatavojusies. Tā bija vissliktākā pieredze, ceļojot kopā ar bērnu, un es ar saviem bērniem ceļoju jau no piecu mēnešu vecuma,” noslēgumā teica sieviete.
Komentāros daudzi min, ka jau sen būtu pateikuši Spensera mātei, ka bērns traucē. Tāpat daudzi nosodīja Spensera māti, sakot, ka viņai vajadzēja būt gatavai, ka bērnam kļūs garlaicīgi un viņš vēlēsies sevi izklaidēt. Daži dalījās ar savu pieredzi, sakot, ka vienmēr sagatavo kādas mantiņas, lai nepiedzīvotu līdzīgu situāciju.
Ir arī tādi, kas uzskata, ka ir skarbi aprunāt Spensera māti. Kāds komentēja “pale and interesting” ieteikumu iedot bērnam planšeti, piebilstot, ka “bērni, kuriem dod planšetes, tieši tā arī uzvedas”. Savukārt cits uzsvēra, ka puisīša māti nedrīkst nosodīt, jo “neviens nezina, ko viņa pārdzīvo”. Tāpat tika piebilsts, ka visi ir “nosodošie darbaholiķi”.