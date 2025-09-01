Zemestrīcē Afganistānā 250 bojāgājušie
foto: CHINE NOUVELLE/SIPA
Zemestrīcē Afganistānā 250 bojāgājušie.
Pasaulē

Zemestrīcē Afganistānā 250 bojāgājušie

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Sešu magnitūdu zemestrīcē, kas svētdienas vakarā izraisījās Afganistānas austrumos, dzīvību zaudējuši vismaz 250 cilvēki, pirmdien vēsta valdības oficiālā ziņu aģentūra "Bakhtar".

Zemestrīcē Afganistānā 250 bojāgājušie...

Vairāk nekā 500 cilvēku ievainoti, pavēstīja talibu administrācijas amatpersonas.

Zemestrīce notika nomaļā kalnu apvidū, tāpēc "būs nepieciešams laiks, lai iegūtu precīzu informāciju par cilvēku upuriem un infrastruktūrai nodarītajiem postījumiem," sacīja Afganistānas Veselības ministrijas pārstāvis Šarafats Zamans.

"Mēs esam uzsākuši plašu glābšanas operāciju un mobilizējuši simtiem cilvēku, lai palīdzētu cilvēkiem cietušajos rajonos," sacīja Zamans.

Svētdien vēlu vakarā plkst.23.47 Afganistānas austrumos netālu no Pakistānas robežas izraisījusies sešu magnitūdu zemestrīce, pavēstīja ASV Ģeoloģiskais dienests.

Tās epicentrs bijis 27 kilometrus uz austrumiem-ziemeļaustrumiem no Džalalabadas Nangarhāmas provincē. Hipocentrs bijis tikai astoņu kilometru dziļumā.

Tēmas

AfganistānaASV

Citi šobrīd lasa