Zemestrīcē Afganistānā 250 bojāgājušie
Sešu magnitūdu zemestrīcē, kas svētdienas vakarā izraisījās Afganistānas austrumos, dzīvību zaudējuši vismaz 250 cilvēki, pirmdien vēsta valdības oficiālā ziņu aģentūra "Bakhtar".
Vairāk nekā 500 cilvēku ievainoti, pavēstīja talibu administrācijas amatpersonas.
Zemestrīce notika nomaļā kalnu apvidū, tāpēc "būs nepieciešams laiks, lai iegūtu precīzu informāciju par cilvēku upuriem un infrastruktūrai nodarītajiem postījumiem," sacīja Afganistānas Veselības ministrijas pārstāvis Šarafats Zamans.
"Mēs esam uzsākuši plašu glābšanas operāciju un mobilizējuši simtiem cilvēku, lai palīdzētu cilvēkiem cietušajos rajonos," sacīja Zamans.
Svētdien vēlu vakarā plkst.23.47 Afganistānas austrumos netālu no Pakistānas robežas izraisījusies sešu magnitūdu zemestrīce, pavēstīja ASV Ģeoloģiskais dienests.
Tās epicentrs bijis 27 kilometrus uz austrumiem-ziemeļaustrumiem no Džalalabadas Nangarhāmas provincē. Hipocentrs bijis tikai astoņu kilometru dziļumā.