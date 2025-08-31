Izraēla likvidējusi "Hamas" teroristu militārā spārna pārstāvi sakariem ar presi
Izraēlas armija nogalinājusi palestīniešu teroristu grupējuma "Hamas" militārā spārna "Izz ad-Dina al-Kasama brigādes" pārstāvi sakariem ar presi, svētdien paziņojis Izraēlas aizsardzības ministrs Izraēls Kacs. Abu Obeida tika nogalināts sestdien Gazā, paziņoja ministrs, apsveicot Izraēlas drošības spēkus ar nevainojumu operācijas izpildi.
דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025
ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.
בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu iepriekš paziņoja, ka Izraēla sestdien uzbrukusi Obeidam, taču tobrīd nezināja, vai viņš ir nogalināts. Izraēlas armija piektdien pasludināja Gazas pilsētu par "bīstamu kaujas zonu" pirms plānotās ofensīvas Gazas joslas lielākās pilsētas ieņemšanai.
2023.gada 7.oktobra uzbrukumos teroristu grupējums "Hamas" un citi kaujinieku grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī saņēma par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu vairāk nekā 250 cilvēkus. Kopš tā laika Izraēla veic vērienīgu militāru operāciju Gazā, kuras gaitā tā likvidējusi daudzas augsta ranga "Hamas" amatpersonas, to skaitā viņu poitiskā biroja vadītāju Ismailu Haniju, kuru uzspridzināja Irānas galvaspilsētā Teherānā 2024. gada 31. jūlijā, kā arī viņa pēcteci Jahju Sinvaru, kuru nošāva Gazā 2024. gada 16. oktobrī.