Šodien 15:20
Pakistānas Pendžābas provincē plūdi skāruši vairāk nekā divus miljonus cilvēku, svētdien paziņojušas amatpersonas.
Pendžābu piemeklējuši spēcīgākie plūdi pēdējās desmitgadēs. Varasiestādes evakuējušas 760 000 cilvēku, kuri izmitināti speciāli šim gadījumam ierīkotās 511 nometnēs.
Pārplūstot trim upēm, applūduši vairāk nekā 2000 ciematu. Aizvadītās nedēļas laikā Pendžābas provincē plūdos gājuši bojā vismaz 33 cilvēki. Savukārt kopš 26.jūlija ar lietavām un plūdiem saistītos negadījumos bojāgājušo skaits sasniedzis 849, paziņojušas Pakistānas varasiestādes.
Plūdi skaruši arī Sindas provinci, kur sākta cilvēku evakuācija. Plūdus Pakistānā pastiprinājušas lietusgāzes Indijā, kas ielaidusi lieko ūdeni Satledžas un Rāvi upēs, kuras Indija pārvalda saskaņā ar vienošanos, kas 1960.gadā tika parakstīta abu valstu starpā.