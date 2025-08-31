Sidnejā un citur Austrālijā tūkstošiem cilvēku devušies protestā
Sidnejā un citur Austrālijā tūkstošiem cilvēku svētdien protestēja pret masu imigrāciju, vēsta Austrālijas mediji.
Austrālijas valdība nosodīja šos protestus, apgalvojot, ka tie kūda uz naidu, šķeļ sabiedrību un ir saistīti ar neonacistiem, ziņoja aģentūra "Reuters". Austrālija, kur katrs otrais iedzīvotājs ir dzimis ārzemēs vai arī viens no viņa vecākiem ir dzimis ārzemēs, pēdējā laikā pieredzējusi labējā ekstrēmisma pieaugumu.
Šogad Austrālijā stājās spēkā likumi, kas aizliedz nacistu sveicienu un ar teroristu grupējumiem saistītu simbolu demonstrēšanu vai pārdošanu. Jaunie likumi bija reakcija uz virkni antisemītisku uzbrukumu sinagogām un citām ēkām un automašīnām, kas notikuši kopš kara sākuma Gazas joslā.
Protestos pret imigrāciju Sidnejā piedalījās 5000 līdz 8000 cilvēku, ziņoja Austrālijas mediji. Protesti notika netālu no Sidnejas Maratona maršruta. Maratonā piedalījās aptuveni 35 000 cilvēku.
Vienlaikus Sidnejā notika kontrdemonstrācija, ko organizēja Bēgļu rīcības koalīcija. Šajā demonstrācijā piedalījās vairāki simti cilvēku. Sidnejā par drošību gādāja simtiem policistu, un demonstrācijas pagāja bez lieliem incidentiem.
Plaša demonstrācija pret imigrāciju notika arī Melburnā, kur policija pielietoja piparu gāzi pret protestētājiem, ziņoja raidorganizācija ABC. Protesti notika arī citviet Austrālijā.