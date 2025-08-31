Avoti: Tramps apsver iespēju izstāties no sarunām par Ukrainu
ASV prezidents Donalds Tramps nopietni apsver iespēju atteikties no diplomātiskajiem centieniem izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu, kamēr "viena vai abas puses nesāks izrādīt lielāku elastību".
Par to sestdien, 30. augustā, ziņoja portāls "Axios", atsaucoties uz augsta ranga Baltā nama amatpersonu. "Mēs sēdēsim un vērosim. Lai viņi vēl mazliet pakaro, paskatīsimies, kas notiks," sacīja šis avots.
Publikācijā norādīts, ka daži amerikāņu amatpersonas sāk uzskatīt Eiropas līderus par "galveno šķērsli" konflikta noregulēšanai. Pēc Baltā nama augsta ranga amatpersonu domām, daži Eiropas līderi publiski atbalsta Trampa miera centienus, bet slepeni mēģina "anulēt progresu", kas netieši tika panākts pēc Trampa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina samita Aļaskā, vēsta portāls DW.
Baltā nama darbinieki "zaudē pacietību" pret Eiropas līderiem, kuri, viņuprāt, spiež Ukrainu pieprasīt "nereālistiskus teritoriālos piekāpienus no Krievijas", raksta "Axios". Pēc amerikāņu amatpersonu teiktā, eiropieši spiež Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski panākt "labāku vienošanos".
"Eiropieši nevar vilcināt šo karu un aizkulisēs uzturēt nepamatotas cerības, vienlaikus rēķinoties ar to, ka ASV segs izmaksas," teikts Baltā nama darbinieka citātā publikācijā. "Ja Eiropa vēlas šī kara eskalāciju, tas ir viņu lēmums. Bet tā bezcerīgi piedzīvos sakāvi nevis uzvaru," viņš piebilda.