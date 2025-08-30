Putina sūtnis: nevis Maskava, bet Eiropas Savienība traucē mieram Ukrainā
Krievijas diktatora Vladimira Putina investīciju sūtnis paudis atbalstu jaunajam ASV medija “Axios” ziņojumam un apgalvojis, ka Eiropa stāv ceļā mieram Ukrainā.
Saskaņā ar ‘Axios” ziņojumu, ASV amatpersonas uzskata, ka Eiropas līderi īsteno labvēlībai pret mieru pretrunīgu politiku, vilcinoties nodrošināt risinājumus, kas viņu ieskatā ir pārāk izdevīgi Ukrainai.
Kirils Dmitrijevs, daloties ar šo ziņojumu, paziņoja: “Eiropas Savienības līderi ar neiespējamiem pieprasījumiem pagarina konfliktu Ukrainā.”
Pēc Donalda Trampa samita Vašingtonā ar Eiropas līderiem un Volodimiru Zelenski šī mēneša sākumā tika vēstīts, ka notiks tikšanās starp Ukrainu un Krieviju, kam sekos trīspusēja tikšanās. Tomēr Krievija vairākkārt tam pretojusies un norādījusi, ka šādai tikšanās nevajadzētu notikt nekavējoties.
Augsta ranga Kremļa amatpersonas ir noraidījušas daudzus no Vašingtonas “sasniegumiem”. Vienlaikus šomēnes Krievija veikusi dažus no lielākajiem uzbrukumiem Ukrainai kopš kara sākuma.
Tramps gan arī pauda šaubas par to, vai notiks Krievijas diktatora Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska divpusēja tikšanās bez ASV prezidenta līdzdalības. "Divpusēja - es nezinu, bet trīspusēja tikšanās notiks," sacīja Tramps.