Ukrainā saražota pirmā tāla darbības raķete “Flamingo"
Ukraina sākusi ražot savas tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes ar nosaukumu "Flamingo". Tās varētu mainīt kara gaitu, īpaši ņemot vērā, ka Pentagons ir aizliedzis Kijivai izmantot ASV piegādātās raķetes, lai sasniegtu mērķus Krievijā.
Kā vēsta 360TV Ziņas, Ukrainas aizsardzības jaunuzņēmums "Fire Point" ziņo, ka pašlaik tiek saražota aptuveni viena "Flamingo" raķete dienā. Tomēr plāni ir ambiciozi – līdz oktobrim ražošanas jauda tiks palielināta līdz septiņām raķetēm dienā, kas gadā varētu sasniegt divarpus tūkstošus raķešu.
Raķetes spējas ir ievērojamas - tā spēj mērot 300 kilometru attālumu, nes 1150 kilogramus smagu kaujas galviņu un maksimālais pārvietošanās ātrums ir 950 kilometri stundā.
"Flamingo" sprādzienbīstamības spējas ievērojami pārsniedz līdz šim Ukrainas izmantotos tāla darbības rādiusa dronus un mazās spārnotās raķetes.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicis gandarījumu par militārās rūpniecības sasniegumiem valstī. Viņš norādījis, ka Ukraina vairs nav atkarīga no Rietumvalstu lēmumiem par ieroču izmantošanu Krievijas teritorijā.
Zelenskis paziņoja: "Mēs jau tagad izmantojam Ukrainā ražotus tālas darbības ieročus. Un, godīgi sakot, pēdējā laikā šādus jautājumus ar Amerikas Savienotajām Valstīm vairs neapspriežam."
Lai gan nav apstiprināts, ka tas ir "Flamingo" vai cita Ukrainas ieroča nopelns, Krievijā Rjazaņas apgabalā noticis spēcīgs sprādziens, kas sabojājis maģistrālo naftas vadu "Rjazaņa-Maskava". Tas ir viens no galvenajiem naftas produktu piegādes avotiem Krievijas galvaspilsētai.