Trampam netipiskā pazušana no sabiedrības redzesloka liek uzvirmot sazvērestības teorijām
foto: AFP/Scanpix
ASV viceprezidents Dž. D. Venss intervijā izteicies, ka viņš ir gatavs aizstāt Trampu, "ja kaut kas notiks".
Pasaulē

Trampam netipiskā pazušana no sabiedrības redzesloka liek uzvirmot sazvērestības teorijām

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Donalda Trampa prombūtne ASV ir izraisījusi sazvērestības teoriju uzplūdu, baumu izplatītājiem izplatot apgalvojumus par Trampa nāvi.

Trampam netipiskā pazušana no sabiedrības redzeslo...

Viens no viņu argumentiem ir ASV viceprezidenta Dž. D. Vensa piezīme, ka viņš ir gatavs aizstāt Trampu, "ja kaut kas notiks".

Prezidents nav redzēts sabiedrībā kopš otrdienas, un acīgākie pamanījuši dīvainu zīmi uz viņa rokas — līdzīgu tai, kāda neilgi pirms nāves bija Lielbritānijas karalienei Elizabetei II.

Ažiotāžu pastiprina tas, ka netālu esošā picērija ziņoja par strauju pasūtījumu skaita pieaugumu — tā saukto "picas indeksu", ko sazvērestības aprindas uzskata par ārkārtas situāciju pazīmi.

Oficiāli nekas no tā nav ticis komentēts, un nav nekādu pierādījumu par ASV prezidenta nāvi.

foto: Reuters / Scanpix
Acīgākie sazvērestību teoriju izplatītāji pamanījuši dīvainu zīmi uz Trampa rokas.
Acīgākie sazvērestību teoriju izplatītāji pamanījuši dīvainu zīmi uz Trampa rokas.

Iespējams arī, ka Tramps vienkārši paņēma pēkšņu pārtraukumu, lai spēlētu golfu. Tomēr, būdams gados vecs līderis, viņa veselība jau sen ir bijusi spekulāciju un publisku debašu objekts.

Zīmīgi, ka Tramps piektdien asi kritizēja ASV apelāciju tiesas lēmumu, savā sociālo mediju platformā "Truth Social" paziņojot, ka apelāciju tiesa "nekorekti pateica, ka mūsu tarifi jāatceļ, bet viņi zina, ka Amerikas Savienotās Valstis beigās uzvarēs".

Viņš piebilda, ka cīnīsies pretī "ar Savienoto Valstu Augstākās tiesas palīdzību".

ASV apelāciju tiesa piektdien nolēma, ka daudzi no prezidenta Donalda Trampa noteiktajiem muitas tarifiem ārvalstu preču importam ir nelikumīgi.

Tramps kopš atgriešanās prezidenta amatā janvārī ir izmantojis Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu (IEPPA), lai noteiktu "abpusējus" tarifus gandrīz visiem ASV tirdzniecības partneriem.

Tēmas

Donalds TrampsASVKaraliene Elizabete IIDžeimss Deivids Venss

Citi šobrīd lasa