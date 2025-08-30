Trampam netipiskā pazušana no sabiedrības redzesloka liek uzvirmot sazvērestības teorijām
Donalda Trampa prombūtne ASV ir izraisījusi sazvērestības teoriju uzplūdu, baumu izplatītājiem izplatot apgalvojumus par Trampa nāvi.
Viens no viņu argumentiem ir ASV viceprezidenta Dž. D. Vensa piezīme, ka viņš ir gatavs aizstāt Trampu, "ja kaut kas notiks".
Prezidents nav redzēts sabiedrībā kopš otrdienas, un acīgākie pamanījuši dīvainu zīmi uz viņa rokas — līdzīgu tai, kāda neilgi pirms nāves bija Lielbritānijas karalienei Elizabetei II.
Ažiotāžu pastiprina tas, ka netālu esošā picērija ziņoja par strauju pasūtījumu skaita pieaugumu — tā saukto "picas indeksu", ko sazvērestības aprindas uzskata par ārkārtas situāciju pazīmi.
Oficiāli nekas no tā nav ticis komentēts, un nav nekādu pierādījumu par ASV prezidenta nāvi.
Iespējams arī, ka Tramps vienkārši paņēma pēkšņu pārtraukumu, lai spēlētu golfu. Tomēr, būdams gados vecs līderis, viņa veselība jau sen ir bijusi spekulāciju un publisku debašu objekts.
Zīmīgi, ka Tramps piektdien asi kritizēja ASV apelāciju tiesas lēmumu, savā sociālo mediju platformā "Truth Social" paziņojot, ka apelāciju tiesa "nekorekti pateica, ka mūsu tarifi jāatceļ, bet viņi zina, ka Amerikas Savienotās Valstis beigās uzvarēs".
Viņš piebilda, ka cīnīsies pretī "ar Savienoto Valstu Augstākās tiesas palīdzību".
🚨JD Vance, Trump's Vice President: "If something terrible happens to Trump,I am ready to lead America."— Jahangir (@jahangir_sid) August 30, 2025
The bruises on #Trump's hand in recent weeks have turned into a controversial topic on social media. Users have compared these marks to those that appeared on the hand of the… pic.twitter.com/UUr62bAcsM
ASV apelāciju tiesa piektdien nolēma, ka daudzi no prezidenta Donalda Trampa noteiktajiem muitas tarifiem ārvalstu preču importam ir nelikumīgi.
Tramps kopš atgriešanās prezidenta amatā janvārī ir izmantojis Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu (IEPPA), lai noteiktu "abpusējus" tarifus gandrīz visiem ASV tirdzniecības partneriem.