Turcija slēdz savu teritoriju Izraēlas kuģiem un lidmašīnām
Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans piektdien paziņoja, ka Ankara ir slēgusi savas ostas un gaisa telpu Izraēlas kuģiem un lidmašīnām, un diplomātiskais avots aģentūrai AFP norādīja, ka aizliegums attiecas uz "oficiālajiem" lidojumiem.
"Mēs esam slēguši savas ostas Izraēlas kuģiem. Mēs neļaujam Turcijas kuģiem doties uz Izraēlas ostām. Mēs neļaujam iebraukt mūsu ostās konteinerkuģiem, kas ved ieročus un munīciju uz Izraēlu, kā arī neļaujam viņu lidmašīnām ielidot mūsu gaisa telpā," pavēstīja Fidans.
Lūgts sniegt paskaidrojumus par ministra izteikumiem, Turcijas diplomātiskais avots sacīja, ka Turcijas gaisa telpa ir "slēgta visām lidmašīnām, kas pārvadā ieročus (uz Izraēlu), un Izraēlas oficiālajiem lidojumiem".
Nav skaidrs, kad gaisa telpas ierobežojumi tika ieviesti.
Novembrī Turcija atteica Izraēlas prezidenta lidmašīnai šķērsot tās gaisa telpu, liekot viņam atcelt plānoto vizīti uz COP29 klimata konferenci Azerbaidžānā.
Savukārt maijā Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu atcēla vizīti Baku pēc tam, kad Ankara atteica tiesības veikt pārlidojumus.
Šonedēļ Izraēlas lielākais kuģniecības uzņēmums ZIM paziņoja, ka ir informēts, ka saskaņā ar jauniem noteikumiem, kas Turcijā pieņemti 22. augustā, "kuģiem, kas pieder ar Izraēlu saistītai struktūrai, ko tā pārvalda vai vada, nebūs atļauts piestāt Turcijas ostās".