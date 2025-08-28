Pasaulē
Šodien 22:34
Šausmu pārņemto skatītāju, arī bērnu, acu priekšā Polijā nogāžas iznīcinātājs F-16. VIDEO
Ceturtdien, gatavojoties aviošovam Polijas centrālajā pilsētā Radomā, avarējis Polijas iznīcinātājs F-16, un pilots gājis bojā, paziņoja valdības preses pārstāvis.
"Traģēdija Radomā, gatavojoties aviošovam, avarēja iznīcinātājs F-16. Diemžēl pilots ir gājis bojā," pavēstīja valdības pārstāvis.
Polijas medijos publicētajos videomateriālos bija redzams, kā lidmašīna veic akrobātisku manevru, pirms tā nogāzās uz skrejceļa un uzliesmoja.
Radomā, kas atrodas aptuveni 100 kilometrus uz dienvidiem no Varšavas, šajā nedēļas nogalē notiks aviošovs.