Krimā veikts trieciens radiolokatoram

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienības ceturtdien naktī Krimā veikušas triecienu zenītraķešu kompleksa S-400 "Triumf" radiolokācijas stacijai 91N6E, pavēstīja HUR.

"Kārtējais iebrucēju "triumfs" pussalā palicis akls. Šķiet, ka tas ir fiasko," teikts paziņojumā.

"Pagaidu okupētās Krimas demilitarizācija turpinās. Slava Ukrainai!" pauda HUR.

Līdzās paziņojumam sociālajos tīklos izlūkdienests publicējis arī trieciena video.

