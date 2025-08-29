Eiropas līderi apspriež buferzonas izveidi Ukrainā.
Pasaulē
Šodien 10:50
Eiropas līderi apspriež buferzonas izveidi Ukrainā
Eiropas līderi apsver iespēju veidot 40 kilometrus platu buferzonu gar pašreizējo frontes līniju Ukrainā, atsaucoties uz avotiem diplomātu aprindās, vēsta tīmekļa izdevums "Politico".
Kā izteikušies avoti, militārās un civilās amatpersonas buferzonu apspriež gan kā vienu no iespējamā miera līguma punktiem starp Krieviju un Ukrainu, gan kā Ukrainas pēckara izkārtojuma sastāvdaļu.
Pastāv gan dažādi viedokļi par iespējamās buferzonas platumu. Nav arī skaidrs, vai šo ideju pieņems Kijiva, jo tā no Ukrainas, domājams, prasīs teritoriālu piekāpšanos.
Nav arī skaidrs, cik liels karavīru skaits būs nepieciešams šīs zonas kontrolei.
Saskaņā ar "Politico" avotu teikto runa varētu būt par 40 000 līdz 60 000 karavīru.
"Politico" norāda, ka ASV iespējamās buferzonas un tās parametru apspriešanā, šķiet, nepiedalās.