Slovākija atsāk tūristu vīzu izsniegšanu krieviem
Slovākija atsākusi tūristu vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, ceturtdien vēsta krievu mediji, atsaucoties uz informāciju ar Slovākijas Ārlietu ministriju saistītajā tīmekļa vietnē "BLS International".
Slovākija Krievijā atkal pieņem tūristu vīzu pieteikumus, teikts BSL vietnē, piebilstot, ka dokumentus vīzas saņemšanai iespējams iesniegt Maskavā un Sanktpēterburgā.
Vienlaikus norādīts, ka pases, kas izsniegtas okupēto Ukrainas teritoriju iedzīvotājiem netiek atzītas, ja to turētāji līdz 2019.gada 24.aprīlim nav bijuši Krievijas pilsoņi.
Šajā datumā Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstīja dekrētu par vienkāršotu pilsonības piešķiršanu pašpasludināto tā dēvēto Doņeckas un Luganskas "tautas republiku" iedzīvotājiem.
Lai ieceļotu Slovākijā krieviem nepieciešama vai nu īslaicīga Šengenas zonas vīza vai ilglaicīga Slovākijas vīza.
2022. gadā pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā aptuveni desmit Šengenas zonas valstu, tajā skaitā Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Čehija un Slovākija, apturēja tūristu vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem.
Taču pēc tam, kad 2023. gadā Slovākijas premjerministra krēslā atgriezās prokrieviski noskaņotais kreiso populistu vadonis Roberts Fico, Bratislava ieņēmusi Maskavai draudzīgāku kursu un cenšas visādi izdabāt krievu diktatoram.