Zviedrija un Nīderlande aicina ES noteikt sankcijas gan Izraēlai, gan palestīniešu teroristu organizācijai "Hamas"
Zviedrija un Nīderlande aicina Eiropas Savienību (ES) noteikt sankcijas Izraēlai un palestīniešu kustībai "Hamās" Gazas joslā notiekošā kara dēļ, cita starpā arī apturēt ES un Izraēlas tirdzniecības līgumu, liecina dokuments, ar ko ceturtdien iepazinusies ziņu aģentūra AFP. Zviedrijas un Nīderlandes ārlietu ministri vēstulē ES augstajai ārlietu pārstāvei Kajai Kallasai aicina noteikt mērķsankcijas Izraēlas valdības ministriem un ebreju kolonistiem, kā arī jaunas sankcijas "Hamas" politiskajai vadībai.
Ministri arī pieprasa apturēt ES un Izraēlas asociācijas līguma komerciālās sadaļas darbību, kas ļauj brīvu tirdzniecību vairākās nozarēs, arī rūpniecībā un lauksaimniecībā.
Šo jautājumu paredzēts apspriest ES ārlietu ministru sanāksmē Kopenhāgenā sestdien. Vēstulē, kas datēta ar 27.augustu, atgādināts, ka ir "steidzami jānosaka mērķsankcijas Izraēlas ekstrēmistiskajiem ministriem, kas veicina nelikumīgas apmetņu aktivitātes un aktīvi strādā pret sarunu ceļā panāktu divu valstu risinājumu, un ka ir nepieciešamas papildu sankcijas vardarbīgiem kolonistiem".
Zviedrijas ārlietu ministre Marija Malmera Stenergarda jau kopš maija aicinājusi noteikt sankcijas galēji labējiem ministriem Izraēlas valdībā, kas mudinājuši uz Rietumkrasta teritoriju aneksiju. Ceturtdien viņa Zviedrijas sabiedriskajam radio SR sacīja, ka mērķis ir grūtību radīšana ministriem, kas vadījuši kampaņu par ebreju apmetņu paplašināšanu.
Kaspars Veldkamps pagājušajā nedēļā atkāpās no Nīderlandes ārlietu ministra amata pēc tam, kad Nīderlandes kabinets nespēja vienoties par jaunām valsts sankcijām Izraēlai par tās taktiku karā. Viņa vietā stājies Rubens Brekelmanss.
Vēstulē Stenergarda un Brekelmanss lūdza ES ārlietu dienestu iesniegt papildu priekšlikumus par veidiem, kā palielināt spiedienu uz "Hāmas", kas ir pie varas Gazas joslā.