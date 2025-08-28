Pēc Krievijas asiņainā uzbrukuma Kijivai Leiena aicina Putinu beigt slepkavot un sākt sarunas
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir jāsēžas pie Ukrainas miera sarunu galda, ceturtdien pēc telefonsarunām ar ASV un Ukrainas prezidentiem Donaldu Trampu un Volodimiru Zelenski platformā "X" pauda Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.
"Tikko pēc masīvā trieciena Kijivai, kurā cieta arī mūsu Eiropas Savienības (ES) biroji, runāju ar prezidentu Zelenski, pēc tam ar prezidentu Trampu. Putinam ir jāsēžas pie sarunu galda," pauda Leiena. "Mums ir jānodrošina taisnīgs un ilgstošs miers Ukrainai ar stingrām un ticamām drošības garantijām," viņa piebilda.
Krievijas masīvajā dronu un raķešu triecienā Kijivā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 18 cilvēki, nodarīti postījumi daudzām ēkām, arī ES misijas un Britu padomes birojiem. ES un Lielbritānija jau izsaukušas Krievijas vēstniekus.
ASV vadīto miera centienu ietvaros Rietumu lielvalstis pašlaik apspriež arī to, kā garantēt Ukrainas drošību, ja stāsies spēkā pamiera līgums. Leiena arī pauda, ka "Eiropa pilnā mērā darīs savu daļu", uzsverot jauno lielo ES programmu, kas paredzēta, lai palīdzētu finansēt ieročus Ukrainai.
Tramps centies panākt tiešas Zelenska un Putina sarunas, taču Krievijas puse ar dažādiem aizbildinājumiem no sarunām izvairās un turpina triecienus Ukrainas mierīgajiem iedzīvotājiem.
Naktī uz ceturtdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 629 lidrobotus un raķetes, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.