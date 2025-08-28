Krievija brutāli ņirgājas par Eiropu: pēc notikumiem Kijivā nākas secināt - "Miera sarunās" drīz runāsim paši ar sevi
Krievija kārtējo reizi apliecinājusi, ka miera sarunas neuztver nopietni - triecienos pa civilajiem objektiem Kijivā sabojāts Eiropas Savienības delegācijas nams.
"ES pārstāvniecība Kijivā tika bojāta šodienas Krievijas triecienos pa civilajiem objektiem. Es stingri nosodu šos brutālos uzbrukumus - skaidru zīmi tam, ka Krievija noraida mieru un izvēlas teroru. Mūsu pilnīgā solidaritāte ir ar ES darbiniekiem, viņu ģimenēm un visiem ukraiņiem, kuri cieš no šīs agresijas," soctīklā "X" pie fotogrāfijas raksta Eiropas Savienības kaimiņattiecību un paplašināšanās komisāre Marta Kos. Ar šo foto dalījies arī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis, notikumu komentējot šādi: "Putins ņirgājas par Eiropu un ASV miera saunām".
Putin mocks 🇪🇺 and 🇺🇸 peace efforts. https://t.co/tOXrTVw1oQ— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 28, 2025
Jau vēstīts, ka Krievijas armija ceturtdienas rītā ar uzbrukuma lidrobotiem un raķetēm devuši triecienu Kijivai, nogalinot vismaz desmit cilvēkus un 45 ievainojot, ziņo pilsētas amatpersonas.
Starp bojāgājušajiem ir vismaz viens bērns. Iepriekš tika ziņots, ka nogalināti vismaz divi bērni. Arī starp ievainotajiem ir bērni un pusaudži vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem.
Darnicas rajonā krievu raķete pilnībā sagrāvusi vienu no kāpņutelpām kādā piecstāvu dzīvojamā ēkā, kur atrasta lielākā daļa no nakts apšaudes upuriem. Glābēji turpina darbu, un tiek uzskatīts, ka zem gruvešiem varētu atrasties vēl citi cilvēki.